Президентът Доналд Тръмп ще се съгласи на нова среща с руския си колега Владимир Путин, само ако се появи „реална възможност“ за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна.

Това заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио, пише Bloomberg.

Според Рубио, Вашингтон и Москва са се договорили, че следващата среща между Тръмп и Путин трябва да даде конкретни резултати. Съединените щати са за това такива срещи да бъдат продуктивни.

„Празните споразумения не интересуват Белия дом. Трябва да сме сигурни, че имаме реален шанс да постигнем нещо положително. Искаме края на войната в Украйна, но не ни трябват преговори само за преговорите“, подчерта Рубио, цитиран от dialog.ua, предава "Блиц".

Очакваше се втората среща на върха между Тръмп и Путин да се състои в унгарската столица Будапеща.

В Унгария вече дори започнаха да се подготвят за това събитие. Но Тръмп отмени срещата, заявявайки, че Путин не е готов да направи отстъпки.

След отмяната на „будапещенската среща на върха“ Доналд Тръмп засили натиска върху Русия. Той наложи икономически санкции срещу руските петролни компании „Роснефт“ и „Лукойл“. Американският президент счита, че икономическият натиск в крайна сметка ще принуди Путин да прекрати военните действия.

Украйна официално заяви, че е преустановила мирните преговори с Русия. Според заместник-министъра на външните работи на Украйна Сергей Кислица, по време на преките преговори между Украйна и Русия в Турция руската делегация не е искала да обсъжда условията за прекратяване на военните действия и по всички възможни начини е забавяла преговорите.

Руснаците са искали да създадат у САЩ илюзията за успешни преговори, за да избегне Русия нови санкции.

