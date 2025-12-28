Забраниха консумацията на дубайски шоколад. Опасността

Откриха сериозен проблем с така нашумелия дубайски шоколад.

Хората с алергии не трябва да ядат шоколадови блокчета от Дубай, след като редица продукти не отговарят на британските хранителни стандарти, предупреди Британската агенция за безопасност на храните.

Шоколадовите блокчета, които обикновено съдържат пълнеж от шамфъстък, тахан и кадаиф, набират популярност през последната година. Агенцията по хранителни стандарти (FSA) обаче заяви, че е открила "редица от тези продукти" във Великобритания, които не отговарят на изискванията за безопасност и етикетиране.

Ребека Съдуърт, директор по политиките в FSA, каза: "Открихме, че някои от продуктите съдържат фъстъци и сусам, които не са посочени на етикета", съобщи DPA, цитирана от Agerpres и Digi24. Британската агенция заяви, че би било опасно за потребителитe с алергии да купуват шоколадовите блокчета. Надзорният орган заяви, че преглежда данни от проби, взети от продукти, които в момента се продават, за да провери дали отговарят на стандартите за безопасност на храните.

От Агенцията по хранителни стандарти (FSA) добавят, че съветват потребителите с алергии да избягват шоколада от Дубай като предпазна мярка, докато не станат известни пълните резултати. Ребека Съдуърт обаче е категорична: "Хората с алергии не трябва да консумират шоколад от Дубай".

"Ако купувате подарък за някой с алергии, нашият съвет е да избягвате закупуването на тези продукти. Това се отнася за всички алергии, не само за фъстъци и сусам. Хора без алергии могат да консумират тези продукти, особено ако се доставят от реномирани марки и търговци на дребно“, добави тя.

Джесика Мерифийлд, директор по политиките и кампаниите в Института за сертифицирани търговски стандарти (CTSI), заяви: "Законовите изисквания в това отношение са ясни – всяка храна, съдържаща алергени, трябва да бъде ясно идентифицирана и етикетирана като такава, за да могат потребителите да правят информиран и безопасен избор. Неспазването на това изискване е незаконно и също така изключително опасно, тъй като прави тези храни опасни за хора с хранителни алергии. Призоваваме всички хранителни предприятия, включително търговците на дребно и вносителите, да предприемат незабавни действия за спазване на тези разпоредби", добави тя, пише Труд.

