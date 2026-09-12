Защо е полезно да си цапате ръцете
Когато гората влиза в детската градина
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Когато гората влиза в детската градина
Алерголог предупреждава, че морските дарове могат да доведат до анафилаксия, а развалената риба крие опасност и за хора без установена алергия
Надзорният орган заяви, че преглежда данни от проби, взети от продукти, които в момента се продават
Нилската водоплавка е достатъчно голяма, за да може да бъде видяна
По думите на проф. Ива Христова има рискове от алергични реакции
Това са неща, които могат да се развият много бързо, в рамките на 10-15 мин. до половин час
Те представляват реакция на имунната система
Полезни неща, които могат да ви помогнат
Някои хора могат да изпитат храносмилателни проблеми
Подобно на други видове хранителни алергии, обикновено показва симптоми в рамките на минути до 2 часа след хранене
Ново изследване дава отговора
Фалшивите кремове и спрейове водят до алергии, зачервяване и прегаряне на кожата
Има противоракови свойства, намалява риска от високо кръвно и помага при алергии
Това е мнението на турски лекар
Проблем е само, ако заболяването е изострено
Тази информация дойде от Лондон
Определени пациенти са в по-добра позиция в условия на COVID-19
Има хора, които непрекъснато се дезинфекцират, без да има нужда
За това предупреждава руският имунолог и алерголог Надежда Логина
Сухия въздух води до появата на симптоми като астма, алергии, белодробни и респираторни заболявания