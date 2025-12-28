Свят

Дясната ръка на Путин посочи кой ще победи и кои трябва да се покаят

Нека пътят към мира надделее, написа още той

Дясната ръка на Путин посочи кой ще победи и кои трябва да се покаят
28 дек 25 | 18:33
Фатме Мустафова

Дясната ръка на Владимир Путин публикува снимка на руския президент с президента на САЩ Доналд Тръмп.

Великите лидери и миротворците трябва да победят, докато подстрекателите на война и измамниците трябва да се покаят. Това написа в социалните мрежи днес специалният представител на президента на Русия и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев, предава ТАСС и Фокус.

"Днес е важен ден по пътя към мира. Великите лидери, честният диалог, миротворците и целият свят трябва да победят. Подстрекателите на война и измамниците трябва да се покаят. Нека пътят към мира надделее“, написа той в публикацията си във Facebook.

Дмитриев прикачи към публикацията снимка на руския президент Владимир Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп, които се ръкуват по време на срещата в Анкъридж.

Автор Фатме Мустафова

