Дясната ръка на Путин посочи кой ще победи и кои трябва да се покаят

Дясната ръка на Владимир Путин публикува снимка на руския президент с президента на САЩ Доналд Тръмп.

Великите лидери и миротворците трябва да победят, докато подстрекателите на война и измамниците трябва да се покаят. Това написа в социалните мрежи днес специалният представител на президента на Русия и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев, предава ТАСС и Фокус.



"Днес е важен ден по пътя към мира. Великите лидери, честният диалог, миротворците и целият свят трябва да победят. Подстрекателите на война и измамниците трябва да се покаят. Нека пътят към мира надделее“, написа той в публикацията си във Facebook.



Дмитриев прикачи към публикацията снимка на руския президент Владимир Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп, които се ръкуват по време на срещата в Анкъридж.

