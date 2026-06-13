Дясната ръка на Путин посочи кой ще победи и кои трябва да се покаят
Нека пътят към мира надделее, написа още той
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Нека пътят към мира надделее, написа още той
Думата "грозно" използвах за поведението и начина на водене, а не за външния Ви вид", каза депутатката Росица Кирова от ГЕРБ
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Стъпим ли здраво на Покаянието, ние ще имаме велика надежда за спасение
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В храма се издига гроб Христов, миряните минават под него Разпети петък най-тежкият ден за Божия син. Едновременно тъжен, но и велик. Велик е, защото...