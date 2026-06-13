След обрата в Унгария! Човек на Путин видя края на Европа, даде срок
Кирил Дмитриев преди това нарече Орбан „един от малкото гласове на мъдростта и здравия разум в Европа“
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Кирил Дмитриев преди това нарече Орбан „един от малкото гласове на мъдростта и здравия разум в Европа“
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Срещата във Флорида е част от дипломатическите контакти около войната в Украйна
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Срещата между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп не е била отменена
Несъмнено Русия все още има много врагове в американското правителство, призна Кирил Дмитриев
Кирил Дмитриев даде интервюта за Fox News и Newsmax и се опита да представи Русия като привлекателен пазар
Пратеникът се очаква да пристигне във Вашингтон тази седмица
Сътрудничеството може да бъде допълнително обсъдено на следващия кръг руско-американски преговори
Но Русия също трябва да има интерес, предупреди той
Днес е първата среща Русия-САЩ, която се провежда в Саудитска Арабия