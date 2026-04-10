Украйна с неочаквана прогноза за мира. Човекът на Путин кацна в САЩ

Мирните преговори между Украйна и Русия се приближават към завършване, сключването на споразумение няма да отнеме много време.

Това заяви шефът на кабинета на президента на Украйна Кирил Буданов в интервю за Bloomberg. Той бе и ръководител на украинската делегация в хода на преговорите през последните месеци.

Буданов подчерта, че вижда напредък към потенциално мирно споразумение с Москва, добавяйки, че скоро може да се постигне споразумение.

Всички разбират, че войната трябва да свърши. Затова преговарят. Не мисля, че ще отнеме много време, каза Буданов.

Той отбеляза, че досега и двете страни се придържат към "максималистични позиции", но постепенно се приближават към компромис.

Когато журналистът от Bloomberg го попита какво би станало, ако преговорите се провалят, Буданов отговори: "Мислите ли, че има някаква магическа пръчка? Има само два варианта – война или мир."

Бившият шеф на военното разузнаване отказа да обсъжда възможни териториални отстъпки, наричайки окончателното решение по този въпрос все още невзето.

"По принцип сега всички ясно разбират границите на това, което е приемливо. Това е огромен напредък", заяви уклончиво Буданов.

Веднага след неговото изказване, пазарите реагираха, пише агенцията. Украинските облигации, деноминирани в долари, показаха най-значителни печалби сред развиващите се пазари, като еврото достигна дневния връх от $1.1711.

Реакцията на Москва

Оптимизмът на Буданов обаче не се споделя в Москва, отбелязва Bloomberg. Двама източници, близки до Кремъл, заявиха, че практически няма реален напредък в преговорите.

Те посочиха, че обсъждането на гаранциите за сигурност за Киев е в задънена улица, а лидерите на САЩ и Европа все още не са постигнали консенсус относно това как трябва да приключат военните действия.

Новите преговори

Докато Украйна дава надежди за края на войната, а Москва пасува, САЩ подготвя нов кръг от преговори, в които е посредник.

Буданов обяви, че Киев с нетърпение очаква посещението на основните преговарящи от Белия дом – Стив Уиткоф и Джаред Кушнър още следващата седмица.

Това ще бъде първото им посещение в страната от началото на военните действия. Белият дом все още не е определил дата, съобщи американски служител на агенцията при условие за анонимност.

Мирис на петрол

След като в четвъртък руският външен министър Сергей Лавров заяви, че контактите със Съединените щати за разрешаване на конфликта в Украйна продължават "неформално и конфиденциално", днес стана ясно, че най-важният човек на Путин в преговорите – Кирил Дмитриев, вече е във Вашингтон.

Ройтерс съобщи, че Дмитриев провежда срещи в САЩ с представители на администрацията на Тръмп. Според агенцията основната тема остава възможно мирно споразумение.

Дали обаче това е така? Събеседници на агенцията посочиха, че посещението на Дмитриев съвпада с последните дни преди изтичането на срока за облекчаване на американските санкции срещу руския петрол. Администрацията на САЩ издаде временни 30-дневни разрешения за покупка на санкциониран руски петрол с цел стабилизиране на световните цени, като този срок изтича на 11 април.

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков също заяви, че Дмитриев не води преговори за украинско споразумение. Той обаче не спомена петрола, а припомни, че Дмитриев ръководи групата по икономически въпроси и продължава да работи в рамките на нея.

Великденско примирие

Междувременно Москва и Киев обявиха великденско примирие. Руският президент Владимир Путин нареди прекратяване на военните действия от 16:00 часа на 11 април до 12 април, след което Зеленски заяви, че украинските сили ще действат по огледален начин.

