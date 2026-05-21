Нощни удари раниха цивилни в Русия и Украйна

Поне четирима цивилни бяха ранени при нощни въздушни атаки в Русия и в Украйна, предаде Ройтерс, като се позова на властите в двете страни. Трима мъже са пострадали в руската Белгородска област при украински атаки с дронове срещу автомобили, съобщиха местните власти, цитирани от ТАСС. В източния украински град Днепър е ранена жена, а няколко жилищни сгради са понесли щети, предаде Укринформ.

Ройтерс уточнява, че не може да провери тези данни по независим път, а Москва и Киев отричат да вземат цивилни на прицел.

В Белгородска област, която се намира на границата с Украйна и редовно съобщава за удари, властите посочиха, че ранените са пострадали при две отделни атаки с дронове срещу автомобили. Такива нападения се превърнаха в част от ежедневната картина в пограничните райони, където рискът за гражданския трафик остава висок дори извън активната фронтова линия.

През нощта въздушна тревога е била обявена в няколко руски региона. Появиха се и съобщения за затворени летища, което показва, че заплахата от дронове продължава да влияе не само върху сигурността, но и върху транспорта и нормалния ритъм на живот в засегнатите райони.

В Украйна ударът по Днепър е нанесъл щети по жилищни сгради, съобщи ръководителят на Днепропетровската областна военна администрация Олександър Ханжа в Телеграм. Градът, който е сред важните индустриални и транспортни центрове на страната, неведнъж е бил цел на руски атаки от началото на войната.

Русия и Украйна се атакуват взаимно с дронове почти всяка нощ повече от четири години след началото на руската пълномащабна инвазия. Ударите все по-често засягат не само военни обекти, а и райони, в които живеят цивилни, което поддържа постоянен риск далеч от линията на фронта.

