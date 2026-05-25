Напрежение в Киев. Русия с остро предупреждение

Руското министерство на външните работи предупреди чужденците да напуснат украинската столица Киев, предадоха ТАСС, Франс прес и Ройтерс, цитирани от БТА.

Министерството каза, че руските сили ще започват да нанасят серия от удари по обекти на украинската отбранителна индустрия в Киев. Ударите ще бъдат насочени и към центрове за взимане на решения и срещу командни постове в града.

Ударът на въоръжените сили на Украйна по Старобелск преля чашата на търпението, се казва в изявлението на руското ведомство. „При създалите се условия въоръжените сили на Руската федерация пристъпват към последователно нанасяне на системни удари по предприятията на украинския военно-промишлен комплекс в Киев, включително по конкретни места за проектиране, производство, програмиране и подготовка за изстрелване на безпилотни летателни апарати, използвани от киевския режим със съдействието на специалисти от НАТО, отговорни за доставките на компоненти, предоставянето на разузнавателни данни и целеуказване“, се казва в изявлението на ведомството.

