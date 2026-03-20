Има ли сделка САЩ-Русия за Иран и Украйна? Проговори Дмитриев

Москва предложи на Вашингтон сделка, според която Кремъл ще спре да споделя с Иран разузнавателна информация за точните координати на американските военни обекти в Близкия изток, ако САЩ спрат да доставят разузнавателна информация на Украйна за Русия.

Това съобщи Politico, позовавайки се на двама източници, запознати с хода на преговорите между САЩ и Русия.

Според информациято, подобно предложение е направено от специалния представител на президента на Руската федерация Кирил Дмитриев пред пратениците на американската администрация Стив Уиткоф и Джаред Кушнър по време на тяхната среща миналата седмица в Маями.

Източниците добавиха, че американската страна е отхвърлила това предложение.

Въпреки това, самото публикуване на информация за такава оферта породи огромни опасения сред европейските дипломати, които се страхуват, че Русия се опитва да вкара клин между Европа и Съединените щати в критичен момент за трансатлантическите отношения.

Кирил Дмитриев отрече публикацията.

"Фалшива", написа той в социалната мрежа X.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com