Политика

Димитър Стоянов: ВВС са готови за гасене на пожари

Министърът на отбраната посети авиобаза Крумово

Димитър Стоянов: ВВС са готови за гасене на пожари
Снимка: БТА
29 юни 26 | 14:28
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Григор Атанасов

Военновъздушните сили са готови за мисии за гасене на пожари от въздуха, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов след посещението си в авиобаза Крумово.

Стоянов обясни, че разполагат с четири хеликоптера „Кугър“, два Ми-17, а тази година ще участват и с един самолет „Спартан“.

Министърът съобщи, че вчера е излетял последният американски самолет от столичното летище. Мисията на американските самолети в България приключи, каза той.

Бюджетът за Министерството на отбраната в частта за работни заплати е по-голям спрямо предходната година. Няма да има намаляване на заплатите през 2026 г., нито през 2027 г., каза още Димитър Стоянов.

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Автор Григор Атанасов

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