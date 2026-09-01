България подкрепи Европейския космически щит и военната помощ за Украйна

Българска делегация, водена от заместник-министъра на отбраната Любомир Монов, участва в неформалната среща на министрите на отбраната на държавите-членки на Европейския съюз (ЕС). Тя се проведе на 31 август и 1 септември в гр. Уиклоу, Република Ирландия, в рамките на ротационното ирландско председателство на Съвета на ЕС.

Участниците във форума обсъдиха развитието на военната подкрепа на ЕС за Украйна и сътрудничеството в областта на отбранителната индустрия. В контекста на приноса на ЕС към гаранциите за сигурност на Украйна, министрите на отбраната дискутираха бъдещето на Военната мисия на Съюза в подкрепа на Украйна (EUMAM Ukraine).

В изказването си заместник-министърът на отбраната Любомир Монов заяви, че от началото на руската агресия България предоставя постоянна подкрепа на Украйна във всички измерения и потвърди ангажимента на страната ни към общите европейски усилия за справедлив и траен мир. „Вярваме, че всеки наличен инструмент трябва да бъде използван, за да се сложи край на войната и да се постигне споразумение чрез преговори“, заяви той.

Друг акцент в дискусиите по време на неформалната среща бе поставен на политиките на ЕС в сферата на сигурността и отбраната, свързани с космоса, който е все по-важна област за Европейския съюз, включително като ключов стратегически фактор за отбраната. Участниците във форума обсъдиха изпълнението на Стратегията на ЕС за сигурност и отбрана в космическото пространство, както и възможностите ЕС и държавите-членки да останат световна космическа сила.

„България разглежда космоса като решаващ стратегически фактор за отбранителната готовност, устойчивост и стратегическа автономност на Европа“, посочи заместник-министър Монов по време на заседанието. Той отбеляза, че страната ни споделя значението, отдадено на космоса в Пътната карта за отбранителна готовност 2030, и подкрепя Европейския космически щит като една от четирите водещи инициативи за европейска готовност. Щитът трябва да функционира в зони, в които заплахата е най-сериозна, а Черноморският регион не прави изключение. „България, заедно с Румъния, разработва Черноморския център за морска сигурност в рамките на Стратегическия подход на ЕС към Черно море. Осведомеността в морската област е функция, основана на космоса. Виждаме естествена връзка между Центъра, наблюдението на Източния фланг и Космическия щит и бихме приветствали Центърът да бъде признат за регионален потребител на правителствените космически услуги на ЕС“, заяви той.

В рамките на форума министрите на отбраната на страните-членки обсъдиха също актуалното състояние на ситуацията в Близкия изток и последиците за европейската сигурност и отбрана, както и морската сигурност и приносът на ЕС за защитата на критичната морска инфраструктура.

В работните сесии участваха върховният представител на ЕС по външна политика и политика за сигурност Кая Калас, заместник-генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска, председателят на Комисията по сигурност и отбрана на Европейския парламент Мари-Агнес Щрак-Цимерман и заместник-генералният секретар на ООН по мироопазващите операции Жан-Пиер Лакроа.