Тройна разлика в заплатите! Златната професия

Последните данни на Националния статистически институт за 2025 г. показват, че българският трудов пазар е белязан от огромни дисбаланси в нивата на възнагражденията. Средната работна заплата в страната достига около 2 549 лева, но разликата между най-нископлатените и най-високоплатените сектори е повече от три пъти.

Заплатите по сектори – контрастът е впечатляващ

- Информационни технологии и финансови услуги – тук доходите са най-високи, със средни стойности над 5 000 лева. Това превръща професиите в тези сфери в истински „златни“ – символ на престиж и стабилност.

- Държавен сектор – изненадващо, през третото тримесечие на 2025 г. той изпреварва частния по ръст на заплатите. Увеличението е 14,2% спрямо миналата година.

- Административни и спомагателни дейности – секторът бележи най-голям годишен ръст – 17,6%, благодарение на услуги като охрана, недвижими имоти, кол центрове и туристически агенции.

- Хотелиерство и ресторантьорство – остава в дъното на класацията, със средни заплати около 1 586 лева, което е три пъти по-малко от водещите индустрии.

Тенденции и икономически контекст

- Общ ръст на възнагражденията – за година заплатите в България са се увеличили с над 11%, движени от икономическото развитие и очакваното присъединяване към еврозоната.

- Регионални различия – столицата и големите градове концентрират най-високите доходи, докато периферните региони изостават.

- Секторни дисбаланси – високите технологии и финансите продължават да изтеглят средното ниво нагоре, докато традиционни отрасли като строителство и туризъм остават под средното.

Златната професия

Ако трябва да се посочи „златната професия“ на 2025 г., това безспорно са IT специалистите. Те не само получават най-високи възнаграждения, но и се радват на стабилно търсене, международни възможности и гъвкави условия на труд. В същото време, финансовите експерти и специалистите по инвестиции също се нареждат сред елита на пазара.

Социални последици

Тройната разлика в заплатите поражда редица въпроси:

- Как да се задържат кадри в нископлатените сектори?

- Ще успее ли държавата да балансира доходите чрез политики и стимули?

- И най-важното – ще се превърне ли „златната професия“ в недостижим стандарт за мнозинството?

България върви към икономика, в която високите технологии и финансите диктуват правилата. Но докато едни професии блестят със „златни“ заплати, други остават в сянка – с доходи, които едва покриват основните нужди.

