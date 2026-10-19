Малко градче до София изпревари Пловдив и Варна по заплати

Само на 50 километра от столицата, малката община Брезник се превърна в една от големите изненади на българската икономика. С население от едва 3 400 души, градчето в Пернишко регистрира над 120% ръст на възнагражденията за последните 5 години, достигайки средна месечна заплата от 1 219 евро.

Данните от изследването „265 истории за икономиката“ на Института за пазарна икономика (ИПИ) за 2024 г. нареждат Брезник за първи път в топ 10 на общините с най-високи доходи у нас. Така малката община задминава ключови икономически центрове като Варна (1 128 евро) и Пловдив (1 058 евро).

Топ 10 на най-богатите общини в България (по средна заплата)

Тенденцията показва, че малките индустриални и енергийни общини са категоричните лидери по доходи у нас:

Козлодуй - 1 971 евро (АЕЦ) Челопеч - 1 860 евро (Минна индустрия) София - 1 650 евро (Услуги, IT и индустрия) Пирдоп - 1 480 евро (Минна индустрия и металургия) Раднево - 1 409 евро (Енергетика) Девня - 1 403 евро (Химическа промишленост) Панагюрище - 1 396 евро (Минна индустрия) Божурище - 1 319 евро (Логистика и индустрия) Гълъбово - 1 289 евро (Енергетика) Брезник - 1 219 евро (Добивна и строителна индустрия)

Двигателите зад икономическия скок

Зад високите възнаграждения в Граовското поле стоят няколко ключови фактора:

Златодобивът: Находището „Милин камък“ за злато-сребърни руди се разработва от „Брезник Минералс“ (100% собственост на „Асарел-Медет“), което носи сериозни инвестиции и високоплатени работни места.

Мащабното строителство: Големи работодатели като пътностроителната компания „Нивел строй“ (с приходи над 40 млн. лв. и стотици служители) осигуряват втори основен стълб на местната икономика.

Разнообразна промишленост: В общината развиват дейност още металообработващи предприятия (вкл. за лазерно рязане и заваряване), шивашки цехове и преработвателни заводи за хранителната промишленост.

Стратегическа локация: Близостта до София (50 км) и Перник (18 км) поставя Брезник в широкия икономически пояс около столицата, с добра пътна свързаност към Трън, Сливница и Божурище.

Когато в малка община се концентрират няколко мащабни и добре платени работодатели, ефектът върху статистиката е много по-осезаем, отколкото в големите градове - и Брезник е перфектното доказателство за това.