Лоша новина за водата в този град
След извършен учестен мониторинг на водата
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След извършен учестен мониторинг на водата
Той гостува в града по повод местния граовски събор
Животът на болшинството от хората по света е такъв, че не се спират пред желанията и удоволствията
Мистичното място до село Гърло е по-старо от мегалитите в Странджа
Оказва се, че е инсцениран от общински съветник
Ремонтират пътя до най-древния Храм-кладенец в Европа
Предприема мярката, докато не се изяснят нещата
Ще работим за модерни общини, каза финансовият министър на среща с избиратели
Средновековният храм "Св. Петка" в Брезник възкръсна в пълния си блясък
Каналджия на мигранти е привлечен като обвиняем в пернишкия съд. Столичанинът на 39 години е хванат от полицаи от Брезник да превозва във вторник пре...
С поклонение пред частица от мощите на Света Петка ще започне духовният празник на Брезник днес. Светинята е дар от Чипровския манастир и се пази в ср...
Здравни инспектори наложиха възбрана върху консумацията на "желязната" минерална вода, извираща край Брезник. Причината е установената висока киселинн...
Пожарът край Брезник е потушен след като цяла нощ пожарникари се бориха с огнената стихия. Изгорели са 400 дка, сухи треви и храсти и гора от бял бор....
Ще се наложи намеса на хеликоптер за овладяване на пожара в района на Брезник. Това каза областният управител на Перник Ирена Соколова във връзка с по...
Храмът "Св. Георги" в Брезник е жив паметник на войниците, загинали за родината 70 г. след края на Втората световна война на много места по страната,...
София. Тричленка на ВАС разреши златодобива край Брезник. За това съобщават от фирмата "Трейс рисорсиз", част от групата на "Асарел-Медет", в писмо до...
Ще бълват и по 40-60 автобуса на месец