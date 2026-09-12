Всичко за Брезник

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Каналджия на съд в Перник

Каналджия на съд в Перник

Каналджия на мигранти е привлечен като обвиняем в пернишкия съд. Столичанинът на 39 години е хванат от полицаи от Брезник да превозва във вторник пре...

14 октомври | 14:38
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Почитат Света Петка в Брезник

Почитат Света Петка в Брезник

С поклонение пред частица от мощите на Света Петка ще започне духовният празник на Брезник днес. Светинята е дар от Чипровския манастир и се пази в ср...

13 октомври | 15:00
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Потушиха пожара в Брезник

Потушиха пожара в Брезник

Пожарът край Брезник е потушен след като цяла нощ пожарникари се бориха с огнената стихия. Изгорели са 400 дка, сухи треви и храсти и гора от бял бор....

12 август | 6:29
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