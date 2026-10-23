660 евро минимална заплата и нови данъци. Важни решения на тристранката

Минимална работна заплата от 660 евро, по-големи данъчни облекчения за родителите и нов данък от 33% върху свръхпечалбите на големите компании влизат днес в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Правителството, синдикатите и работодателите ще обсъдят пакета от промени, подготвен от Министерството на финансите за 2027 г. Сред предложенията са още по-високи данъчни оценки на имотите и нов акциз за мощните автомобили. Заседанието започва в 9:30 часа, съобщиха от Министерския съвет.

Минималната заплата става 660 евро

Правителството предлага минималното месечно възнаграждение да се увеличи от сегашните 620,20 евро на 660 евро от 1 януари. Това означава ръст от 6,4%, като минималната часова ставка ще достигне 3,98 евро.

Предложението остава под горната граница от около 672,80 евро, допустима според новия механизъм за определяне на минималната заплата. Миналата седмица социалните партньори не постигнаха съгласие по всички въпроси, но Българската стопанска камара вече подкрепи размера от 660 евро.

До 1100 евро облекчение за родители

Министерството на финансите предлага увеличение на данъчните облекчения за семейства с деца. Родителите ще могат да спестяват от годишния си данък до 500 евро за едно дете, 800 евро за две и 1100 евро за три и повече деца.

Предвиждат се допълнителни облекчения за документирани разходи за спорт, езикови курсове и извънкласни занимания. Те ще позволяват намаляване на дължимия данък с още до 200, 400 или 600 евро според броя на децата.

33% данък върху свръхпечалбите

Сред най-оспорваните предложения е еднократният данък от 33% върху извънредните печалби на банки, застрахователи, телекомуникационни компании и определени търговски вериги.

Той ще се начислява само върху частта от печалбата за 2027 г., надхвърляща с повече от 20% средната за периода 2020-2025 г. Работодателските организации предупреждават, че мярката може да засегне инвестициите.

Промени за имотите и мощните коли

Предлага се базисните стойности за определяне на данъчните оценки на имотите да се увеличат с 30%. Това може да повиши местните данъци, но конкретният размер ще зависи и от ставките на общините.

Предвижда се и нов акциз при внос или първоначална регистрация на автомобили с мощност над 250 киловата, приблизително 340 конски сили.

На заседанието ще бъдат разгледани още промени по ДДС, счетоводството и други закони. Окончателното им приемане предстои да бъде решено от правителството и парламента.