Високо напрежение за минималната заплата. Кабинетът "Радев" с решение
Тристранката не постигна консенсус, министрите казват финалната сума
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Тристранката не постигна консенсус, министрите казват финалната сума
КНСБ и КТ „Подкрепа“ настояват за промени в проектобюджета за 2026 г. преди заседанието Тристранката
Очаква се от януари да стане 710 евро
Темата беше коментирана на фона на решенията за възнагражденията в публичния сектор
Моделът бе приет от Тристранката
Ето какво решиха власт, синдикати и работодатели
Заседанието на Тристранката отново бе отменено
Ето какво обяви Тристранката
Размерът на командировъчните не е променян от 25 години
От 2008 г. размерът на дневните командировъчни в страната не е променян
Становищата на колегите от (НСТС) бяха разнопосочни, заключи Асен Василев
Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди проекта за Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределение на задължителните о...
Работодателите недоволни, че управляващите пренебрегват социалния диалог Четирите национално представителни работодателски организации - КРИБ, БСК, Б...
Кирил Домусчиев, председател на УС на КРИБ - Г-н Домусчиев, защо отново се готвите да напуснете Тристранния съвет? - Повече от два месеца Национални...
София. Националният съвет за тристранно сътрудничество одобри нова актуализация в НЗОК. По този начин 100 млн. лв. от банковата сметка на НЗОК се прех...
София. От 10:00 часа под председателството на вицепремиера Зинаида Златанова в сградата на Министерския съвет ще се проведе заседание на Националния с...
София. От КТ „Подкрепа" не отидоха на срещата на тристранния съвет, която бе насрочена за 11, 30 часа, точно преди извънредното заседание на Министерс...