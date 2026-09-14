Линията на бедност скача до 443 евро от 2027 г.: Тристранката обсъжда предложението

Социалните партньори от Националния съвет за тристранно сътрудничество ще обсъдят проект на постановление на Министерския съвет за определяне на линията на бедност в България от 1 януари 2027 г.

Предложението е внесено от министъра на труда и социалната политика. Според публикувания в правителствения портал за обществени консултации проект линията на бедност от началото на следващата година трябва да бъде 443 евро.

Размерът на прага е важен за определянето на редица социални плащания и политики, свързани с подпомагането на хората с ниски доходи.

Два законопроекта за промени в Кодекса на труда

В дневния ред на заседанието на Тристранния съвет са включени и два законопроекта за изменения в Кодекса на труда.

Единият е внесен от Свилен Трифонов и група народни представители от „Демократична България“, а другият – от Галя Василева и група депутати от ГЕРБ-СДС.

Така социалните партньори ще обсъдят както предложението за новата линия на бедност от 2027 г., така и предстоящи промени в трудовото законодателство.