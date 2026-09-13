Осигуровките: За някои професии минималните прагове скачат с 30%

От този месец осигурителните прагове са по-високи. За някои професии скокът е с 30%. Как малкият бизнес приема новата икономическа реалност, проверява "Стандарт нюз".

50 фирми поверяват сметките си на счетоводната кантора на Елена Топалова. Този месец разходите за заплати и осигуровки са по-големи.

Причината е, че с новия бюджет от 1 август държавата вдига осигурителните прагове за почти всички професии.

„За четирите човека, които работят при мен - мои служители, на мен средно ми се вдигат осигуровките с около 100 – 120 евро на месец. Отделно заплатите им също трябва да увелича. И проблемът не е в самите заплати като цяло и в разходите — те всъщност не са чак толкова много, но просто приходите са малко“, казва Елена Топалова.

Минималният осигурителен доход от 550,66 евро става 620,20 евро, а максималният — от 2111,64 евро на 2300 евро.

Това за Джейлан Сали, която се самоосигурява, означава скок на вноските от 172 на 194 евро на месец.

„Около 20 – 22 евро. Не е много, но като калкулираме за цялата година, си става сума, което не е много добре предвид приходите, които ги имаме. Аз съм в сферата на услугата и бих казала, че е една от най-засегнатите в сферата, понеже сме така на по-заден план откъм плащанията, за съжаление“, казва Джейлан Сали.

При някои професии увеличението е значително. Така например при търговските представители осигурителният праг скача от 550,60 евро на 771 евро, при касиерите скокът е със 165 евро, а при управителите на фирми — с над 275 евро.

„То като цяло е хубаво, нали, да се вдигат заплатите, хубаво е хората да имат повече приходи, но, нали, ние като управители също трябва да намираме начин тези приходи да ги заработваме отнякъде. Което респективно пък трябва да повишим таксите на самите фирми и се въртим в един магьосан кръг“, коментира Елена Топалова.

„Сивият сектор си продължава да не си плаща. Ние, изрядните данъкоплатци, си плащаме“, казва Джейлан Сали.