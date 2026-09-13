Голям проблем с детските градини. Общината търси решение

Над половината медицински сестри в детските градини са над 62 години - твърдението, че няма кадрови проблем, не отговаря на фактите. Това се посочва в позиция на Столичната община по повод изказването на министъра на здравеопазването Катя Ивкова, в което се твърди, че промени в нормативната уредба не се налагат и че няма проблем с липсата на персонал в детските ясли. За законодателна промяна настоя вчера Столичната община. В противен случай има риск да бъдат затворени 78 яслени групи, което означава, че над 1700 деца са в риск да останат без грижа, предупредиха от общината.

Повече от 52% от всички 713 медицински сестри в детските градини в София са над 62 години, от тях 175 от тях са над 70 години, допълват още от местната администрация. От там са изпратили писмо до здравното министерство, в което са приложени и становища на Българския лекарски съюз, Софийската лекарска колегия и Българската педиатрична асоциация, които подкрепят идеята грижата за най-малките деца да бъде организирана от различни специалисти.