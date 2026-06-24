Общинско престъпно безхаберие! Дете пропадна вдън земя

Поредният инцидент с дванадесетгодишно момиче, което пропадна в шестметрова шахта до комплекс „Червено знаме“ в София, отново извади на дневен ред болезнената тема за сигурността по софийските улици. През годините столицата стана арена на десетки сходни случаи, в които заради откраднати чугунени капаци или занемарена подземна инфраструктура десетки деца и възрастни се озоваваха в болница с тежки травми, а някои случаи завършиха и фатално. Гражданите с основание питат кога ще спре безхаберието на институциите, които често си прехвърлят топката за собствеността на опасните съоръжения.

Трагедията на булевард „Иван Гешов“ остава като незаздравяла рана

Най-черният и емблематичен случай, свързан с улична шахта в София, се разигра през февруари две хиляди двадесет и първа година. Тогава шестнадесетгодишно момиче или по-точно младо момче, чакащо на светофара със своя баща, стъпи върху металната рамка на улична шахта на натоварения булевард. Последва мощен токов удар, предизвикан от оголен и неправомерно прекаран кабел към намиращ се наблизо частен търговски обект. Трагедията потресе цяла България и доведе до вълна от проверки, но въпреки обещанията за строг контрол, съдебната сага приключи години по-късно без реално осъдени и виновни лица. Този случай доказа по най-жестокия начин, че подземните комуникации под тротоарите могат да се превърнат в смъртоносни капани, когато над тях липсва държавен и общински надзор.

Игри на открито се превръщат в кошмар за родителите

През изминалите години десетки майки проплакаха, след като децата им пропаднаха в зейнали дупки по време на невинни игри в паркове и междублокови пространства. Честа практика е крадци на старо желязо да задигат тежките метални капаци, оставяйки дълбоки по няколко метра дупки, които бързо биват обрасли в трева и стават невидими за пешеходците. Спешните екипи в София помнят случаи на спасени малчугани от дълбоки колектори в Южния парк и в района на квартал „Люлин“, където единствено бързата реакция на преминаващи граждани е предотвратявала най-лошото. След всеки подобен случай общината реагира с временни акции по заваряване на капаците или замяната им с пластмасови, но проблемът остава хроничен заради огромната подземна мрежа, която никой не контролира изцяло.

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