Промени в здравните осигуровки. Тристранката решава

Представителите в Националния съвет за тристранно сътрудничество ще обсъдят на заседание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, внесен от Венко Сабрутев и група народни представители.

Освен това тема ще бъде и Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, внесен от Божидар Божанов и група народни представители. Това съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

В предложенията на Сабрутев се предлага държавата да поеме здравните осигуровки по време на двете години майчинство. Сега тези осигуровки се поемат от работодателя. В мотивите за промени се посочва, че с предложенията ще бъде облекчена финансовата тежест върху работодателите, която е основната причина да не наемат жени във фертилна възраст.

Предложенията на Божанов за промени в Кодекса на труда предвиждат горната граница на допълнителните възнаграждения за постигнати резултати на органи, частично или напълно избрани от Народното събрание, както и за членовете на Висшия съдебен съвет, на главния инспектор и за инспекторите в Инспектората на Висшия съдебен съвет, да бъде до една брутна месечна работна заплата.

За държавните служители да се създаде процес по одобрение на по-високи допълнителни възнаграждения, вместо да има горна граница - това също е посочено в предложенията. Освен това в публичните предприятия допълнителното възнаграждение за постигнати резултати от членовете на органите за управление и контрол да не нанадвишава една среда месечна заплата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com