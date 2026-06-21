Осигуровките на чиновниците. Решението на управляващите

Плавно и поетапно въвеждане на лична осигурителна вноска на служителите в администрацията обсъжват управляващите от "Поргресивна България". Но това трябва да стане чрез законов механизъм - бруто, нето компенсация в преходния период, за да не се допусне реално намаляване на чистия месечен доход на всеки един държавен служител. Това заяви в интервю за БНР депутатът от ПБ и председател на икономическата комисия в парламента Стефан Белчев.

Той припомни, че когато личните осигуровки за държавните служители са премахнати, заплатите им са били намалени. В момента държавата покрива 100 процента от осигурителните вноски на служителите в администрацията, съдебната власт, МВР и МО.

Преди дни от "Демократична България" пък внесоха законопроект, който се предлага още тази година държавните служители да поемат 2% от осигурителната си тежест, през 2027 година делът да се увеличи на 5%, а през 2028 г. да стане 14 на сто.

Стефан Белчев бе категоричен, че данъците не трябва да се пипат.

"Има огромен резерв от сивата икономика и несъбираемостта. ... Ако успеем да изсветлим само 5% от сивия сектор, това ще ни донесе стотици милиони евро допълнително в хазната, без да сме увеличили данъчната тежест. Започна да излиза като тема актуализиране на данъчните оценки на имотите. Последната актуализация беше 2007 г., когато самите стойности на жилищата бяха многократно по-ниски, отколкото са в момента", обясни той.

Председателят на икономическата комисия в НС бе категоричен, че бизнесът има нужда от предвидимост.

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