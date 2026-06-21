За първи път от 20 години! Партията на Радев променя данъчните оценки

Партията на премиера Румен Радев - "Прогресивна България", обмисля вероятността да актуализира данъчните оценки, които не са променяни у нас от 2007 г. Това е причината в момента данъчните оценки на жилищата, например, да са в пъти по-ниски от пазарната цена на имотите.

"Данъците не бива да се пипат! Има огромен резерв от сивата икономика и несъбираемостта. ... Ако успеем да изсветлим само 5% от сивия сектор, това ще ни донесе стотици милиони евро допълнително в хазната, без да сме увеличили данъчната тежест", каза пред БНР депутатът от "Прогресивна България" Стефан Белчев, председател на Икономическата комисия в парламента

Започна да излиза като тема актуализиране на данъчните оценки на имотите. Последната актуализация беше 2007 г., когато самите стойности на жилищата бяха многократно по-ниски, отколкото са в момента, обясни Белчев.

Бизнесът има нужда от предвидимост и "всяко изтегляне напред на акцизните нива ще бъде минимално, напълно съобразено с европейските директиви и след сериозен диалог с браншовите организации, за да не предизвикваме изкуствен инфлационен натиск върху крайните потребители", подчерта Белчев.

"Няма да си позволим авансово да изземем средствата от компании, които имат нужда от инвестиционен капитал за модернизация. Търсим вариант държавата да прибере своето, но без да декапитализира този бизнес", добави той.

По думите на Стефан Белчев в "Прогресивна България" се обсъжда плавно и поетапно въвеждане на лична осигурителна вноска на служителите в администрацията, "но това трябва да стане чрез законов механизъм - бруто, нето компенсация в преходния период, за да не се допусне реално намаляване на чистия месечен доход на всеки един държавен служител".

Надявам се с новия бюджет за 2026 г. дефицитът да бъде в контролирано равнище, защо не и под 3%, коментира още председателят на Икономическата комисия в парламента, като подчерта, че място за паника няма, има спешна нужда от финансова дисциплина:

"Стартираната от ЕК процедура по прекомерен дефицит е ясен сигнал, че досегашната политика по залагане на едни разходи по инерция и разчитане на скрити буфери най-вероятно вече е изчерпала своя лимит. Тази процедура е механизъм на ЕС за затягане на бюджетната дисциплина, а ние очевидно имаме нужда от това. Преди години вече сме били в такава процедура и излязохме успешно от нея".

Дефицитът към края на май е около 2% от БВП, което показва, че хазната не е напълно ликвидна и имаме около 6 месеца, за да предложим на ЕК реалистичен план за ограничаване на разходите, обяви той.

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