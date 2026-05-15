Почина най-старото куче в света

Френският той шпаньол Лазар, признат неофициално за „най-възрастното куче на планетата“, почина на забележителната възраст от 30 години и пет месеца. Тъжната вест за неговата кончина бе съобщена официално от Офели Будол – жената, поела грижите за него в последните му дни.

Лазар, прелестен папийон с характерните за породата изправени „пеперудени“ уши, е роден на 4 декември 1995 г. Неговата невероятна възраст е потвърдена официално чрез проверка в два независими регистъра. Новината за раждането му бе оповестена първоначално от Ан-Софи Моайон, служителка в благотворителна организация за защита на животните.

Живот, изпълнен с вярност и драматични обрати

Четириногият дълголетник прекарва по-голяма част от живота си само с една стопанка. След нейната смърт, Лазар е намерен от спасителните екипи вярно легнал непосредствено до тялото ѝ. След инцидента животното е настанено в приюта на благотворителната организация. Преди малко повече от месец, 29-годишната самотна майка Офели Будол посещава приюта с намерението да открие домашен любимец за своята майка. Там тя се сблъсква с Лазар, който се оказва с една година по-възрастен от самата нея.

Офели Будол решава да го прибере у дома веднага щом разбира, че никой друг няма желание да се грижи за толкова възрастно животно, уверявайки се преди това, че то ще съжителства мирно с котките ѝ. Така малкият шпаньол напуска клетката и намира нов уютен дом, споделен с деветгодишния син на Офели и двете ѝ котки.

Последните седмици на „бебето дядо“

Въпреки че Будол нежно го наричала „нашето малко бебе дядо“, напредналата възраст на кучето изисквала сериозни грижи. Лазар вече е бил напълно сляп и глух, носел е предпазни пелени и е прекарвал почти целия ден в сън. Въпреки физическите неразположения, той е запазил своя силен дух и мил характер до последно.

В последните си мигове на 14 май 2026 г. кучето издъхва спокойно в ръцете на Офели Будол, оставяйки усещането, че си отива, за да се събере отново със своята първа собственица.

Спорната битка за Световните рекорди на Гинес

Предишният носител на титлата за най-възрастно куче беше португалският мастиф Боби от породата рафейро до Алентежу, за когото се твърдеше, че е починал на 31-годишна възраст през 2023 г. Детайлно разследване, проведено от сайта на „Световните рекорди на Гинес“ в началото на 2024 г., обаче отне титлата му поради липса на категорични и неоспорими доказателства за реалната му възраст. Поради тази причина официално потвърдените документи на Лазар го правеха основен претендент за историческия връх.

