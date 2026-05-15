Изпитани хитринки за снежнобели дрехи

Белите дрехи изглеждат зашеметяващо, но лесно пожълтяват или посивяват с времето. Вместо да посягате веднага към агресивната белина, която уврежда тъканите, опитайте тези достъпни и екологични трикове.
Силата на природните киселини
Лимонов сок: Налейте 100 мл сок в леген с гореща вода. Накиснете дрехите за един час, след което изперете. Лимонената киселина разгражда петната от пот и освежава плата.
Бял оцет: Добавете 100 мл оцет в отделението за омекотител. Той премахва остатъците от перилен препарат и омекотява тъканите по естествен път.
Кухненски помощници срещу посивяване
Сода за хляб: Смесете 4 супени лъжици сода с малко вода, за да направите паста. Натрийте я върху яките и подмишниците преди пране. Содата неутрализира миризмите и абсорбира мазнините.
Бакпулвер: Добавете едно пакетче директно в барабана на пералнята заедно с праха за пране. Това е отличен метод за избелване на пердета и чаршафи.
Неочаквани аптечни средства
Аспирин: Стрийте 5 таблетки аспирин и ги разтворете в 4 литра гореща вода. Накиснете дрехите за цяла нощ. Салициловата киселина прониква дълбоко и премахва сивия оттенък.
Водороден пероксид (кислородна вода): Смесете равни части 3% водороден пероксид и течен препарат за съдове. Нанесете върху упорити петна, оставете за 30 минути и изплакнете със студена вода.
Златни правила за пране на бяло пране
Стриктно сортиране: Никога не перете бели дрехи с цветни, дори и със светлосиви или бежови.
Правилна температура: Перете памучните чаршафи и кърпи на поне 60°C, а деликатните тъкани – според етикета.
Слънчева светлина: Сушете белите дрехи на директно слънце. Ултравиолетовите лъчи действат като естествена и безплатна белина.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com