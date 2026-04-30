За първи път! Куче-водач в парламента

За първи път в историята на българския парламентаризъм куче-водач официално стана част от обстановката в Народното събрание. Четириногият асистент придружи незрящия народен представител Иван Димитров Янев при встъпването му в длъжност по време на тържественото откриване на 52-рото НС.

Фоторепортерите в пленарната за заснеха необичайната, но вдъхновяваща гледка – Иван Янев да изпълнява своите държавнически задължения с помощта на своя верен придружител. Присъствието на животното в сградата на властта е ясен знак за напредъка на страната ни по отношение на достъпността и равнопоставеното участие на хората с увреждания в политическия процес.

Кой е д-р Иван Димитров Янев?

Иван Янев е изтъкнат учен, общественик и автор с впечатляваща биография. Губи зрението си едва на 6-годишна възраст след инцидент, но това не спира амбициите му:

Академична кариера: Доктор по история от СУ „Св. Климент Охридски“. Притежава множество магистърски степени, включително по публична администрация, педагогика и спортен бизнес.

Научен и литературен принос: Автор на редица научни трудове за Втората световна война, както и на няколко романа (сред които „Феникс“ и „Симаргал“).

Спорт и общество: Преподавател в НСА, треньор по шоудаун и председател на федерация „Спорт за хора със зрителни увреждания“.

Янев е доказано име в структурите на Съюза на слепите в България и дългогодишен защитник на правата на хората със затруднения. Той е семеен, с две дъщери и двама внуци.

Световната практика: От Лондон до Единбург

България се присъединява към утвърдени демократични традиции с допускането на куче-водач в законодателния орган. Подобни практики отдавна са норма в други държави:

Обединеното кралство

Британският парламент има десетилетен опит в това отношение. Още през 80-те години на миналия век бившият министър Дейвид Бланкет редовно бе придружаван от своето куче-водач. Днес традицията продължава депутатът Стив Дарлинг, чието куче Джени се превърна в медийна звезда в Камарата на общините.

Шотландия

В шотландския парламент пример за пълна интеграция е депутатът Дийн Робъртсън, който не се разделя със своя асистент по време на институционални събития и заседания.

Защо това е важно?

Присъствието на кучето-водач в българското Народно събрание не е просто любопитен факт, а символ на модерна България. То подчертава, че физическите ограничения не могат да бъдат бариера пред интелектуалния капацитет и волята за управление на държавата. С този акт 52-рото НС дава заявка за една по-приобщаваща и европейска среда.

