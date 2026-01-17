Чудо! Премръзнал щъркел потърси спасение в параклис

След множество сигнали за самотен щъркел в полето край квартал „Ветрен” и неуспешни опити на екипи от РИОСВ и ветеринарни лекари от бургаска клиника да хванат птицата и да я приютят в минусовите температури, тя сама е потърсила убежище.

Преди часове щъркелът, който останал да зимува край морето, сам влязъл в малък параклис в квартала, където останал вторачен в иконата на София, Вяра, Надежда и Любов. Повиканите спасителните екипи на място го открили точно така, както са запечатали момента на снимката.

Щъркелът вече е приютен в единствената в града ветеринарна клиника с опит в грижите и лечението на диви птици.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com