Ранен щъркел беше спасен в Етрополе
В продължение на три дни той е стоял неподвижен в района на ул. „Крушака“
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В продължение на три дни той е стоял неподвижен в района на ул. „Крушака“
Днес не се работи, не се псува и се меси питка. Празнуват "добри" и благи имена
Открили го вторачен в икона
Гръмотевична буря удари Ботевград
Открит е в село близо до града
Семейство от великотърновско село стопли птицата в дома си
Най-вероятно щъркелът е прострелян.
Спасителен екип от участъка на пожарната в Смядово е спасил бял щъркел, изпаднал в беда
Хората в санданското село Струма положиха сериозни грижи за посрещането на своя любим щъркел тази година. Те наеха частна фирма, за да може с помощта...
Щъркел изненада всички жители на шуменското село Илия Блъсков, като се появи в най-студеното време през зимата. Неочакваният гост от няколко дни обита...
Акция по спасяването на млад щъркел се проведе в русенското село Николово. Будни граждани се обадиха на кмета Марийка Генова и на телефон 112, разказа...
Благоевград. Жителите на санданското село Струма отдадоха дължимото на първия щъркел, който се завърна тази година у нас. Птицата „кацна" в герба на с...
Хасково. Служители на EVN – Димитровград върнаха обратно в гнездото му паднало щъркелче. Хората на енергото провели спасителната акция в с. Долно Б...
Щъркел подрани с 20 дни в сливенско село, хората го виждат надвечер
Местните чакат плодородие, благодат и мъжки рожби
Трета бяла птица се връща, подозират знамение за края на света
Няма данни за пострадали при инцидента