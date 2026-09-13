Всичко за Щъркел

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Звънят на 112 за щъркел в беда

Звънят на 112 за щъркел в беда

Акция по спасяването на млад щъркел се проведе в русенското село Николово. Будни граждани се обадиха на кмета Марийка Генова и на телефон 112, разказа...

09 август | 17:35
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EVN спасиха паднал щъркел

EVN спасиха паднал щъркел

Хасково. Служители на EVN – Димитровград върнаха обратно в гнездото му паднало щъркелче. Хората на енергото провели спасителната акция в с. Долно Б...

04 юни | 14:57
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