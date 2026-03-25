Благовещение е! Ако видите щъркел, годината ще е щастлива

Отбелязваме един от най-светлите и значими празници в годината - Благовещение. Той е символ на добри вести, радост и положителна енергия.
Според преданията на този ден, небето се отваря и при Дева Мария слиза Божият ангел Гавраил, за да ѝ съобщи, че ще стане майка на Божия син.
Какви са обичаите на Благовещение?
На празника се обличат нови дрехи, а на трапезата присъстват риба, обредна питка, мед и лучник.
Смята се, че който види летящ щъркел, ще има щастлива и благословена година. За предпазване от урочасване се връзва възел на коланче или забрадка, който се оставя до следващата година.
На този ден не е добре да се спи до късно - според вярванията, кукувица може да "закука" в леглото и да донесе болест.
Жените традиционно почистват домовете и изгарят боклука, символично премахвайки лошото.
Празнични ритуали и храни
Бабите казват, че с настъпването на Благовец хората се "хващат за зелено" - приготвя се супа от прясна коприва, а на трапезата се поставят пресни зеленчуци.
Момичетата месят за първи път питка с мед, която раздават на роднини и съседи.
25 март се смята за благоприятен ден: болките са по-слабо усещани, раните зарастват бързо. На децата пробиват ушите, а животните се бележат.
Жените се заемат с градината, а мъжете освобождават пчелите от кошерите.
Какво не е препоръчително на този ден
да се пере, чисти, шие или да се извършват други домакински задължения
да се работи в градината или на полето
да се псува, да се кара или да се създават конфликти
да се вземат пари или вещи от дома
Също така не е подходящо да се сключват бракове, особено по време на постите. Църквата не забранява изцяло работа и други дейности, но е препоръчително времето да се посвети на молитва и посещение на църква.
Имен ден празнуват:
Благовест, Благовеста, Блага, Благо, Благой, Ева, Евангелина, Добрин, Добринка, Добромир, Добромира, Добрина.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com