Благовещение е! Ако видите щъркел, годината ще е щастлива

Отбелязваме един от най-светлите и значими празници в годината - Благовещение. Той е символ на добри вести, радост и положителна енергия.

Според преданията на този ден, небето се отваря и при Дева Мария слиза Божият ангел Гавраил, за да ѝ съобщи, че ще стане майка на Божия син.

Какви са обичаите на Благовещение?

На празника се обличат нови дрехи, а на трапезата присъстват риба, обредна питка, мед и лучник.

Смята се, че който види летящ щъркел, ще има щастлива и благословена година. За предпазване от урочасване се връзва възел на коланче или забрадка, който се оставя до следващата година.

На този ден не е добре да се спи до късно - според вярванията, кукувица може да "закука" в леглото и да донесе болест.

Жените традиционно почистват домовете и изгарят боклука, символично премахвайки лошото.

Празнични ритуали и храни

Бабите казват, че с настъпването на Благовец хората се "хващат за зелено" - приготвя се супа от прясна коприва, а на трапезата се поставят пресни зеленчуци.

Момичетата месят за първи път питка с мед, която раздават на роднини и съседи.

25 март се смята за благоприятен ден: болките са по-слабо усещани, раните зарастват бързо. На децата пробиват ушите, а животните се бележат.

Жените се заемат с градината, а мъжете освобождават пчелите от кошерите.

Какво не е препоръчително на този ден

да се пере, чисти, шие или да се извършват други домакински задължения

да се работи в градината или на полето

да се псува, да се кара или да се създават конфликти

да се вземат пари или вещи от дома

Също така не е подходящо да се сключват бракове, особено по време на постите. Църквата не забранява изцяло работа и други дейности, но е препоръчително времето да се посвети на молитва и посещение на църква.

Имен ден празнуват:

Благовест, Благовеста, Блага, Благо, Благой, Ева, Евангелина, Добрин, Добринка, Добромир, Добромира, Добрина.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com