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САЩ узакони гей браковете

САЩ узакони гей браковете

Върховният съд на САЩ взе историческо решение като определи, че еднополовите бракове за законни. С 5 срещу 4 гласа решението аргументира с Конституция...

27 юни | 8:27
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