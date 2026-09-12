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Благовещение е

Благовещение е

Днес Църквата почита един от Богородичните празници - Благовещение, наричан така заради благата вест, че Дева Мария ще роди Спасителя на света. Тя бил...

25 март | 7:22
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