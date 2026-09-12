Община Казанлък е домакин на второто издание на инициативата „Панорама на висшето образование“
Събитието, което за пореден път се радва на изключително голям интерес, беше открито от кмета на Община Казанлък Галина Стоянова
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Събитието, което за пореден път се радва на изключително голям интерес, беше открито от кмета на Община Казанлък Галина Стоянова
Днес не се работи, не се псува и се меси питка. Празнуват "добри" и благи имена
Обичай с вкус на мед (РЕЦЕПТА)
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В дните срещу празника иманяри търсят заровени съкровища
Това е традиционно ястие за празника
Вярва се, че на празника и най-силната отрова губи своята сила
Приготвят се ястия с риба, коприва, лапад или спанак
Какво се прави на празника
В народните представи този ден се свързва с идването на прелетните птици
Добрата новина е, че винаги избираме живота и любовта
Архангелът носи на Дева Мария благата вест
„Нека все повече благи вести да идват до нас“, пожела премиерът
Бог избира Дева Мария заради добродетелите й
Имен ден празнуват всички с имена Благовест, Благовеста, Благой, Блага, Евангелия и техните производни
Кметът на община Благоевград Атанас Камбитов поздрави съгражданите си с днешния християнски празник, а дамите – и за Деня на благоевградчанката. „Бла...
Днес Църквата почита един от Богородичните празници - Благовещение, наричан така заради благата вест, че Дева Мария ще роди Спасителя на света. Тя бил...
Навръх празника Благовещение училища в Пиринския край ще отбележат и Деня на търпението с различни прояви. Конкурс за най-търпеливи ученик и учител ще...
Нова църква беше издигната от руйните в павликенското село Караисен. Храмът "Св.Параскева" беше открит точно на Благовещение с богослужение от отец Ми...
Нова скулптура, озаглавена „Начало", дело на твореца Живко Дончев, стана част от площад „Атлантическа солидарност" - пространството до Градската худо...