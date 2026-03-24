Традицията на Благовещение: Момичетата месят първата си питка

Традицията повелява на Благовещение момичетата за първи път да месят питка. Тя се раздава на близките у дома с мед, както и на съседите, за да бъде сладък хлябът, който оттук нататък ще месят, и за да бъдат хвалени за умението си.

Питка за Благовещение

Продукти: брашно 600 г, брашно + за доомесване, мед 2 супени лъжици, топла вода-200 мл (не гореща), прясна мая 30 гр, олио-30 мл, сол-1 ч. л, смляна чубрица-1 к.л., по 2-3 щипки маково семе, сусам, или морска сол

Приготвяне: Меда се разтваря във водата и в нея се прибавя натрошената мая. Брашното се пресява, прави му се "кладенче" и в него се изсипва шупналата мая и олиото. Замесва се тесто, в което се добавя и солчица. Оставя се за 10 минути да втаса. Завива се руло, което се разрязва на девет равни шайби. Те се подреждат изправени една до друга в предварително намазнената форма за печене. Поръсват се ред по ред с мак, сусам или едра сол. Питата се пече на долна скара в предварително загрята фурна покрита с хартия за печене, за първите 20 минути на 170 C после се засилва на 200 C. Проверете дали е добре изпечена с дървено шишче. Охладете върху решетка, покрита с кърпа.

