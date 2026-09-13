Традицията на Благовещение: Момичетата месят първата си питка
Обичай с вкус на мед (РЕЦЕПТА)
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Обичай с вкус на мед (РЕЦЕПТА)
Символ на топлина и уют
Трапезата на турците през месеца на постите е немислима без рамазанската пита
На 1 февруари отбелязваме Трифон Зарезан, като мнозина правят това и на 14-и. Счита се за мъжки празник, празник на винарите, кръчмарите и лозарите....
Още няма яснота дали ще се връща на терена
Аpхaнгeлoвa или Рангелова (мъжка) задушница е една от най-големите задушници и последна за годината. Тя винаги е в съботата преди празника на водача...
На трапезата се поставят - колачета, сарми с кисело зеле и прясна пита
4 ястия за здраве и берекет
Какво каза по въпроса Дмитрий Песков
Освен рибата, всички останали ястия трябва да бъдат постни
Специално омесени за празника питки, намазани с петмез, се раздават на близки и съседи за здраве
Орехите от Нова година се разчупват и по тях се гадае за бъдещето
Има ли участие на Васил Божков в това служебно правителство, попита представителят на ГЕРБ
Причина за това е жалба на учен от Новосибирск, чието възнаграждение било занижено
На този ден за последен път се яде месо преди началото великденските пости
За да се предпазим от болести на трапеза присъстват ястия от свинско месо, баници и ястия с ябълки
Ученият, опровергал версията за убийството на Тутанкамон, стана доктор хонорис кауза в НБУ Д-р Захи Хауас откри прилики между съвременниците на фара...
ДПС ще търси мнението на медиите по окончателната редакция на предложените от БНБ промени в Наказателния кодекс, които криминализират неверните слухов...