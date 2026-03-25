Община Казанлък е домакин на второто издание на инициативата „Панорама на висшето образование“

Участие в събитието взеха 20 водещи университета от страната. Те представиха своите специалности, образователни програми и възможности за кариерно развитие пред бъдещите кандидат-студенти.



Всички университети разполагат с щандове, на които учениците ще могат да получат подробна информация и да зададат своите въпроси.

Събитието ще продължи до 16 часа днес (25 март).



Предстои да бъдат представени и презентации, чрез които висшите училища ще запознаят присъстващите в детайли със своите програми и възможности пред бъдещите кандидат-студенти, за да могат те да направят информиран избор за бъдещата си професия.



Кметът на Община Казанлък лично поздрави всички присъстващи на откриването на изложението и се обърна към тях с думите:



„Уважаеми представители на академичните среди в България, уважаеми млади хора! На днешния празник- Благовещение наистина получаваме много благи вести. Една от тях е, че в Казанлък са се събрали представители на най-реномираните и известни висши учебни заведения, които ще направят възможното нашите млади хора да направят информиран избор за това какъв да е пътят им оттук нататък в живота.



Честито Благовещение! Пожелавам ви здраве, много разум в избора, който ви предстои да направите, уважаеми млади казанлъчани. Казанлък има голям потенциал откъм училища, както и много добри ученици, които имат световни постижения в различни състезания и олимпиади по света.



Затова Казанлък е и пример с възможността науката да срещне практиката с проекта ни за дуално образование, който вече шеста година се развива в нашите професионални училища.

Бъдете здрави и намерете това, което търсите тук, сред този богат избор от университети! Пожелавам успех и честит празник!”





