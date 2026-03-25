Регионални

Община Казанлък е домакин на второто издание на инициативата „Панорама на висшето образование“

Събитието, което за пореден път се радва на изключително голям интерес, беше открито от кмета на Община Казанлък Галина Стоянова

25 мар 26 | 15:14
47
Никол Симова

Участие в събитието взеха 20 водещи университета от страната. Те представиха своите специалности, образователни програми и възможности за кариерно развитие пред бъдещите кандидат-студенти.

Всички университети разполагат с щандове, на които учениците ще могат да получат подробна информация и да зададат своите въпроси.
Събитието ще продължи до 16 часа днес (25 март).

Предстои да бъдат представени и презентации, чрез които висшите училища ще запознаят присъстващите в детайли със своите програми и възможности пред бъдещите кандидат-студенти, за да могат те да направят информиран избор за бъдещата си професия.

Кметът на Община Казанлък лично поздрави всички присъстващи на откриването на изложението и се обърна към тях с думите:

„Уважаеми представители на академичните среди в България, уважаеми млади хора! На днешния празник- Благовещение наистина получаваме много благи вести. Една от тях е, че в Казанлък са се събрали представители на най-реномираните и известни висши учебни заведения, които ще направят възможното нашите млади хора да направят информиран избор за това какъв да е пътят им оттук нататък в живота.

Честито Благовещение! Пожелавам ви здраве, много разум в избора, който ви предстои да направите, уважаеми млади казанлъчани. Казанлък има голям потенциал откъм училища, както и много добри ученици, които имат световни постижения в различни състезания и олимпиади по света.

Затова Казанлък е и пример с възможността науката да срещне практиката с проекта ни за дуално образование, който вече шеста година се развива в нашите професионални училища.
Бъдете здрави и намерете това, което търсите тук, сред този богат избор от университети! Пожелавам успех и честит празник!”


Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Още от Регионални
Коментирай