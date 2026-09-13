Край на тайните заплати? ЕС въвежда нови правила за обявите за работа
Имат за цел да дадат прозрачност
Следете всички новини, анализи и коментари за Трудово Законодателство. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Имат за цел да дадат прозрачност
Търговски вериги, които дават хляб на 16 700 служители, искат промени в трудовото законодателство
12 души са арестувани миналата нощ в Париж по време на сблъсъци между полицията и антиправителствени демонстранти, съобщиха от полицията. Силите за б...