Бизнесът скочи! Високо напрежение с бюджета

Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество днес няма да се проведе. Това стана ясно, след като в сряда работодателите за втори път отказаха да участват в срещата.

В мотивите си бизнесът посочва, че присъствието им би било изцяло формално, а самите работодатели не са съгласни с редица от параметрите в бюджета, като размера на минималната работна заплата, увеличението на пенсионната вноска с два процентни пункта и вдигането на максималния осигурителен праг.

Така правителството отмени днешното заседание и посочи, че Министерският съвет ще одобри законопроектите, свързани с Бюджет 2026, във вида, гласуван от партиите, подкрепящи правителството. Очаква се днес вместо Тристранката да се проведе заседание на кабинета.

