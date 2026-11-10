Обрат със заплатите на министрите. Кабинетът с важно решение

Министрите и членовете на политическия кабинет са със замразени възнаграждения, съобщи социалният министър Наталия Ефремова в ефира на Нова телевизия.

По отношение на държавните служители - те ще имат два пъти корекция във възнагражденията, с изключение на тези, които са получавали в предишни години малко по-високи увеличения на заплатите си - а именно полицаите и военните, обясни тя. Учителите ще получат със 7,5% увеличение на месечните си възнаграждения.

Министър Ефремова каза, че съкращенията в администрацията се отнасят до незаетни щатни бройки в министерствата, а също така и пенсиониране на служители, които са достигнали съответната възраст и стаж.

"Ако има допълнителни съкращения, те ще бъдат там, където има дублиране на функции или излишни звена. Самоцелни съкращения няма да се правят", заяви министърът на труда и социалната политика.

Тя коментира, че в условията на висок бюджетен дефицит е трудно един министър да се бори за увеличаване на минималната работна заплата. "Ако ситуацията беше друга, щеше да е по-лесно. 660 евро за следваща година е най-близко до максималния възможен горен праг", заяви Наталия Ефремова.