Пенсионният скандал! Борисов вдигна топката, Мирчев я заби

Кампанията за втория стълб на пенсиите удари в земята тази за президент и само за 6 дни постигна два ефекта. Първо, накара българите, най-накрая да се замислят кое точно дружество върти парите им за старини. И второ, донесе шумно аплодирана точка в полза на опозицията в дългия следизборен мач, който ни предстои да гледаме.

В центъра на политическия терен още ден след изборите се заформи остра атака срещу финансовия министър Гълъб Донев заради писмо, според което ведомството е консултирало с Европейската комисия пренасочване на част от вноските за втория пенсионен стълб към НОИ. И оттогава "ДА, България", "Демократична България" и ГЕРБ не спират да си подават взаимно топката за удари във вратата на властта.

Бъркат в джоба на всеки българин, запали фитила Божанов още във вторник. ГЕРБ веднага пое паса. Кражба, скочиха хората на Борисов, а в края на деня и двете политически сили говореха за „национализация на втория пенсионен стълб“.

Реакцията на кабинета

Фалшива новина, отговориха светкавично председателят на бюджетната комисия Константин Проданов от „Прогресивна България“ и финансовото министерство. Никога такава идея не е обсъждана, категорична бе и социалният министър Наталия Ефремова.

Ако се питате откъде идва тази внезапна социална чувствителност в редиците на ПП-ДБ, вие знаете, че собственици на един частен пенсионен фонд стоят зад Демократична България. Това не е някаква особена тайна, каза вицепремиерът Иво Христов в интервю за Георги Любенов. И заяви, че гражданите трябва да имат право сами да избират къде да бъдат насочвани осигурителните им средства.

"Ако ме питате дали трябва да има нов поглед върху пенсионната система, според мен гражданите трябва да имат право да избират къде отиват парите им. Сега те не избират, сега са служебно разпределени. Почти всички българи не знаят къде отиват парите по втория стълб. Те не знаят, те не избират. Това е система с тежки дефицити, това е всеизвестно. Според мен хората трябва да знаят къде отиват парите им. Трябва да имат правото да избират – дали избират НОИ, или втори стълб в частен пенсионен фонд, дали избират един фонд или друг, защото в момента са служебно разпределени.", посочи Иво Христов.

И разкри: „Целта е да бъде затворен този разговор, затова правят тези скандали! Те не искат хората да избират къде отиват парите им“

Ударът в "Панорама"

В петък Божанов показа в „Панорама“ писмото на Гълъб Донев. В събота финансовото министерство публикува кореспонденцията си в Европейската комисия, за да докаже, че такава тема в нея няма.

"Те едно писмо пращат два пъти и после го крият, каза днес на брифинг лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и добави, че метаданни показват, че писмото за втория пенсионен стълб, което изкара Божидар Божанов, е истина.

"Те са се опитали да го подменят и са го изпратили втори път със същия входящ номер, но без частта за пенсионния стълб. Божо обаче си е снимал първото писмо и го има и ги хвана", вдигна топката към новите си партньори Борисов.

Атаката на Мирчев

Полупредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев светкавично я пое и няколко часа по-късно показа в интервю за бТВ оригиналното писмо, изпратено на 2 ноември в ЕК с подписа на Гълъб Донев. В него финансовият министър пита за идеята да се пренасочат 3% от вноските за втория пенсионен стълб към НОИ през 2027 и 2028 г. и 2 процента след това. На следващия ден – 3 ноември, в 18, 59 часа в ЕК било входирано същото писмо на Донев, но без частта за пенсиите, каза Мирчев и заби топката във вратата на Донев - поиска му оставката.

Пеканов разкри роля на министър от ГЕРБ

Ролята на бивш финансов министър от ГЕРБ в скандала, пък разкри минути по-късно вицепремиерът Атанас Пеканов в предаването "120 минути". Щом Демократична България са решили да следват Владислав Горанов, добре, това си е тяхно решение, каза Пеканов. И допълни: "Не знам защо точно Ивайло Мирчев е решил да играе по този сценарий, начертан от Владислав Горанов. Имам информация, че Горанов има дейно участие в този водевил".

Много мерки са били дискутирани с ЕК в хода на изготвянето на бюджета на страната за 2027 г. Някои са били леви, някои са десни, някои са били по-умни, други са били по-малко смислени като например тази за вкарването на част от частните пенсионни осигуровки в бюджета на НОИ. Важно е обаче не какво се дискутира, а какво е крайното решение, което едно правителство взима, категоричен бе Атанас Пеканов. Той многократно увери, че въпросната идея не е стигала до обсъждане на ниво правителство.

Темата не е дискутирана на правителствено заседание

"Министерският съвет се е събирал много пъти през последните седмици по отношение на бюджета, но на тези срещи не е дискутирана идеята за разделянето на частните пенсионни осигуровки", подчерта той.

Защо казвам, че тази идея не е умна? - продължи Пеканов. - Пенсионната система в България среща доста трудности. Възвръщаемостта на фондовете не е най-добрата, за съжаление, и хората започват да се питат. Лично аз смятам, че капиталовите пазари трябва да се развиват и могат да бъдат източник на възвращаемост. Но хората са прави, когато критикуват, че системата задължава да си слагаме парите в тези фондове без особена възвръщаемост."

Големият въпрос

С което най-накрая леко отмести темата от политическия терен и я сложи в обществения. След този чутовен скандал, в който комунинакацията на властта отново даде засечка, време е тя да се реваншира, като осветли цялата истина за пенсионните фондове. Горещият картоф, който досега никой не се е осмелявал да извади.