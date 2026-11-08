Бюджет 2027 слага край на финансовия разгул и осигурява стабилност

Правителството на Румен Радев влиза в управлението с ясна визия за стабилен и пълноценен четиригодишен мандат. Водени от амбицията да сложат край на финансовия разгул, управляващите още тази година „отварят кутията с тиктакащия механизъм“, за да обезвредят натрупаните фискални рискове и да гарантират предвидимост. Това заяви в ефира на БНР депутатът от „Прогресивна България“ (ПБ) и председател на Икономическата комисия в Народното събрание Стефан Белчев.

Финансово лечение и овладяване на дефицита

Основната макроикономическа цел пред кабинета остава категорична – провеждане на дългоочаквано „финансово лечение“ на икономиката и сваляне на бюджетния дефицит до целевите 3,5% от БВП. По думите на Белчев представянето на проектобюджета в УНСС е било абсолютно безпрецедентен акт на прозрачност, който цели открит обществен диалог, преди документът да влезе за обсъждане и гласуване в пленарната зала, където финалната дума традиционно има парламентът.

Гаранции за пенсионерите и полемиката около втория стълб

Депутатът категорично отхвърли твърденията на опозицията, че Бюджет 2027 посяга на спестяванията на настоящите и бъдещите пенсионери. Според него дискусията около евентуалната кореспонденция между Министерството на финансите и Европейската комисия е била изцяло на експертно равнище.

Въпреки това темата за пенсионните вноски във втория осигурителен стълб и евентуалното им прехвърляне към НОИ отвори сериозен и поляризиран обществен дебат. Белчев отбеляза дълбокото разделение в социума по този въпрос – с приблизително равни дялове поддръжници както на запазването на капиталовия стълб, така и на неговото преосмисляне – и призова този спор да бъде оставен на времето и експертния анализ да покажат най-устойчивия модел.

Таргетирана подкрепа за бизнеса и облекчаване на административния натиск

Що се отнася до икономическия сектор, политиката на държавата няма да бъде насочена към общо подпомагане „на калпак“, а към строго таргетирани и финансово обезпечени мерки. Белчев даде за пример механизма за компенсации на индустрията при екстремни пазарни пикове на енергоносителите:

„В Бюджет 2027 е заложен ясен и работещ механизъм, при който енергийните компенсации за индустрията ще се финансират по линия на свръхпечалбите в енергетиката – през ФСЕС (Фонд "Сигурност на електроенергийната система") – и ние няма да натоварим националния бюджет с нов изкуствен дефицит.“

Наред с това той подчерта, че истинското и дългосрочно облекчение за българските предприемачи няма да дойде от субсидии, а от радикално изчистване на административния натиск и борбата с „държавния рекет“, които спъват бизнес развитието.

Контролът в държавните структури и политическият контекст

Като бивш директор на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), Стефан Белчев коментира и състоянието на контрола в ключови институции като Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Той посочи, че макар да е имало изготвени контролни и одиторски доклади, тяхното действие е било суспендирано от тогавашното ръководство, което де факто е направило контрола безсилен. В отговор на политически спекулации Белчев уточни и личния си професионален път: назначението му начело на АДФИ през юли 2021 г. е направено при служебния финансов министър Асен Василев, а не от Бойко Борисов, както се твърди в публичното пространство.

В края на интервюто депутатът отхвърли спекулациите за евентуални парламентарни „сглобки“ или коалиции с формацията „Възраждане“, припомняйки факта, че „Прогресивна България“ разполага с комфортно мнозинство от 131 депутати в народното събрание, което гарантира самостоятелна и отговорна законодателна рамка.