Александър Маринов с тежки обвинения към опозицията

„Тази истерия, която се раздухва, е определена маневра, операция, която трябваше да отвлече вниманието именно от трите одитни доклада на Сметната палата“, заяви пред БНТ проф. Александър Маринов, политически анализатор и съветник на вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев. Той отправи тежки обвинения към опозицията заради атаките срещу Бюджет 2027 и спора около кореспонденцията с Европейската комисия за втория пенсионен стълб. Маринов защити финансовата политика на кабинета, като посочи, че за по-малко от година предвиденият бюджетен дефицит е намален с 4 милиарда.

Шест години неразумно управление

Политическият анализатор определи новата финансова рамка като „бюджет на вразумяването“. Според него кабинетът е изправен пред необходимостта да преодолява последствията от предишното управление на публичните средства.

„В продължение на шест години държавата се управляваше доста неразумно. И пак казвам, това е извод в докладите на Сметната палата, не е политическа преценка“, подчерта Маринов.

Той посочи, че основната задача на правителството е постепенно да ограничава прекомерните разходи, като едновременно с това осигурява средства за социални, индустриални и технологични приоритети.

„Когато това правителство встъпи през май, то завари дефицит от 9 милиарда. С мерките в бюджет 2026 г. дефицитът беше сведен до 7 милиарда. С предвиденото в бюджет 2027 г. той е сведен до 5 милиарда“, заяви съветникът на финансовия министър.

„Виждате, че за по-малко от година има съкращаване на 4 милиарда дефицит. Може да стане повече, може да стане по-бързо, но цената ще бъде неприемлива“, допълни той.

Тежки обвинения заради одитните доклади

Особено остър беше Маринов по повод действията на опозицията след представянето на бюджета. Според него шумът около обсъжданите промени във втория пенсионен стълб не е случаен.

„Тази истерия, която се раздухва, заедно с другите въпроси - защо не се е състоял Съветът, защо крият бюджета и т. н., е определена маневра, операция, която трябваше да отвлече вниманието именно от трите одитни доклада на Сметната палата“, заяви политическият анализатор.

Той подчерта, че съдържанието на докладите заслужава сериозно обществено внимание заради констатациите за начина, по който са били управлявани държавните средства.

„Защото аз си позволявам да твърдя, че това са скандални разкрития. В една нормална държава такива разкрития за злоупотреби и измами с публичните финанси и с управлението на държавата водят до много тежки последици“, заяви Маринов.

Вторите пенсии и писмото до Брюксел

Съветникът на финансовия министър отговори и на твърденията за съществуването на различни версии на писмо до Европейската комисия, свързано с евентуалното пренасочване на средства от втория пенсионен стълб.

„Първо имаме официална кореспонденция с Европейската комисия, която е публично достъпна на сайта на Европейската комисия. Официалната кореспонденция, тоест официалната позиция на българското правителство, е заявена“, посочи Маринов.

Той подчерта, че в процеса на подготовка на бюджета е нормално експертите да обсъждат различни възможности за стабилизиране на публичните финанси.

„Всякакви идеи може да са били обсъждани. Съвсем нормално е, когато в една трудна ситуация се възлага на експертите да предлагат различни варианти, те да предлагат най-различни варианти. Но това, което е прието, е прието и е влязло в бюджетите“, обясни той.

Маринов беше категоричен и по отношение на официалната кореспонденция с Брюксел. „Писмото, както виждаме от сайта на Европейската комисия, е едно и то има ясно съдържание. Това знам аз, това мога да кажа“, заяви политическият анализатор.

Мерките срещу инфлацията

Съветникът на Гълъб Донев коментира и възможностите на държавата да ограничи поскъпването. Според него постепенното намаляване на бюджетните разходи и отказът от автоматично увеличаване на някои високи възнаграждения могат да помогнат за овладяването на инфлационния натиск.

Той посочи и предприетите мерки срещу необоснованото повишаване на цените, като отбеляза, че част от инфлационните процеси са породени от външни фактори.

Маринов отхвърли и обвиненията, че обсъжданото облагане на свръхпечалбите представлява атака срещу заможните хора.

„Не, аз не мисля, че това е война с богатите. Данъкът върху свръхпечалбата не е българско изобретение. Той се прилага в девет страни от Европейския съюз. По различен начин, на някои места не е еднократен, а е за период, да кажем, от четири години“, обясни той.

„Тук не става дума за богатите въобще, а за определена разлика, като се отчита възможността за рефинансиране и влагане в инвестиции. Има значение дали тези пари се реинвестират в България, или се изнасят към централите на тези компании“, допълни Маринов.

Послание към Брюксел: Повече дипломация, по-малко силни думи

Политическият анализатор коментира и възможността бюджетните мерки да предизвикат обществено недоволство. Според него оценката за евентуални протести трябва да се основава на реалните причини за недоволството и на социалната подкрепа за него.

Маринов засегна и предстоящото посещение на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Той подчерта, че българското правителство има ясна позиция за мястото на страната в Европейския съюз.

„Ние виждаме своето бъдеще в Европа и участието си в Европейския съюз най-вече като принос към една по-благоразумна и по-сдържана политика, която дава шанс не на силните думи, а на дипломатическите усилия“, заяви проф. Александър Маринов.