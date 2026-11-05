Проданов в атака: Фабриката за фалшиви новини трябва да спре!

Опозицията разпространява неверни твърдения за втория пенсионен стълб, за да отклони общественото внимание от изборните резултати и одитите на Сметната палата, които според управляващите разкриват тежки злоупотреби при предишното управление. Това заяви пред Нова телевизия председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов от „Прогресивна България“.

Той категорично отхвърли твърденията за подготвяно пренасочване на част от пенсионните вноски към НОИ и подчерта, че подобна мярка не съществува нито в бюджетния план, нито в официалната кореспонденция с Европейската комисия.

Искат да отклонят вниманието от тежките злоупотреби

„Очевидно, както казах и онзи ден, идеята е да се отклони вниманието както от предизборните резултати, така и от одита на Сметната палата, който показа много тежки финансови злоупотреби за предходното управление“, заяви Проданов в предаването „Здравей, България“.

Председателят на бюджетната комисия направи пряка връзка между появата на твърденията за пенсионната система и представянето на резултатите от проверките на публичните финанси. Той припомни, че информацията беше разпространена именно по време на пресконференция на „Прогресивна България“, посветена на одитите.

Проданов вече призова опозиционните партии да прекратят разпространяването на неверни информации. „Явно някои хора не са разбрали, че изборите свършиха, че фабриката за фалшиви новини трябва да спре. С дезинформацията трябва да се престане“, заяви той при предишното си изявление по темата.

Няма да пипаме втория пенсионен стълб

Проданов беше категоричен, че правителството няма намерение да променя пенсионния модел или да пренасочва осигурителни вноски от частните пенсионни фондове към държавното обществено осигуряване.

„Трябва да се каже категорично, че няма никаква идея за промяна на пенсионния модел, за пипане на втория стълб, за пренасочване на вноски от втория стълб към първия стълб или нещо подобно“, заяви той.

„Абсолютно категорично, както казах и на брифинг онзи ден, не е планирано и не се планира“, подчерта депутатът.

Опозицията твърди, че е обсъждано пренасочване на 2,5 процентни пункта от осигурителната вноска за втора пенсия към НОИ. Проданов отхвърли подобна възможност като част от правителствената бюджетна политика.

Официалните документи до Брюксел

Председателят на бюджетната комисия се позова на изпратения до Европейската комисия бюджетен план и на последвалата официална кореспонденция между София и Брюксел.

„Точно поради тази причина то не присъства в бюджетния план, който беше изпратен в Брюксел за одобрение на 15 октомври. Не присъства никъде в официалната кореспонденция между нас и Европейската комисия“, заяви Проданов.

Той обясни, че между българското правителство и европейската институция се води интензивна комуникация за параметрите на бюджета.

„Те трябва да одобрят общите параметри по него и има няколко писма, разменени, след като е изпратен бюджетният план“, посочи депутатът.

По думите му последното писмо е от 2 ноември и е подписано от финансовия министър Гълъб Донев. Проданов уточни, че цялата официална кореспонденция е публикувана на страницата на Европейската комисия и е достъпна за проверка.

Опозицията да изчака представянето на бюджета

Проданов коментира и възможността различни варианти за финансови мерки да бъдат разглеждани на експертно равнище, без впоследствие да станат част от правителствената политика.

„Работата на експерта във всяко едно министерство е да предлага всякакви идеи. На експертно ниво да се проиграват всякакви сценарии и те да бъдат предлагани на политическото ръководство, което, ако ги припознае, те стават реалност“, обясни той.

Според председателя на бюджетната комисия опозицията е можела да изчака официалното представяне на Бюджет 2027, преди да отправя обвинения.

„Ако това беше реалност, опозицията трябваше да изчака представянето на бюджета, вместо да отправя твърдения по време на нашата пресконференция. Тогава щеше да стане ясно черно на бяло дали има подобни намерения“, заяви Константин Проданов.