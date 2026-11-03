Скокът на газа няма да удари сметките за парно и ток! Властта успокои хората

Сметките за парно и електроенергия на домакинствата няма да се увеличат заради поскъпването на природния газ с над 32% през ноември. Това увери депутатът от „Прогресивна България“ Димитър Петров в интервю за Нова телевизия. По думите му цените за битовите потребители ще бъдат запазени до 30 юни 2027 г., като държавата ще осигури необходимите компенсаторни механизми.

Народният представител отхвърли твърденията на опозицията, че скокът на синьото гориво автоматично ще доведе до поскъпване на отоплението, електроенергията и останалите услуги.

Парното и токът остават защитени до края на юни

Димитър Петров подчерта, че гражданите не бива да се притесняват от автоматично увеличение на сметките си заради новата цена на природния газ. Той припомни, че премиерът, министърът на енергетиката и председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране вече са потвърдили запазването на цените за битовите потребители.

„Цената ще се запази до 30 юни 2027 година и ще бъдат направени съответните компенсаторни механизми“, заяви депутатът от управляващата формация.

„Не трябва да се обвързва поскъпването на природния газ с поскъпването на цената на парното и на тока за битовите потребители“, категоричен беше той.

Според Петров опозицията използва увеличението на цената на газа, за да създава тревога сред гражданите. Той определи като манипулативни внушенията, че поскъпването на синьото гориво непременно ще доведе до по-високи сметки за отопление и електроенергия.

Държавата подготвя компенсации, за да задържи цените

Депутатът обясни, че защитата на битовите потребители ще бъде осигурена чрез компенсаторни механизми. Средствата за тях ще бъдат предоставени включително чрез Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.

По думите му правителството работи за ограничаване на отражението на международните енергийни цени върху домакинствата. Петров подчерта, че поскъпването на природния газ е свързано с международните пазарни тенденции, а не с едностранни решения на българската държава.

Той посочи, че въпреки увеличението цената на природния газ в България остава с около 40% по-ниска от тази на международните пазари.

Какво става с хората, които се отопляват директно на газ

Димитър Петров направи важно уточнение за домакинствата, които използват природен газ непосредствено за отопление, а не получават топлинна енергия от топлофикационно дружество.

За тези потребители към момента няма законова рамка, която да позволява директното им компенсиране за увеличената цена на синьото гориво. Депутатът посочи, че те разполагат с възможността да изберат отопление с електрическа енергия.

Така обещаното запазване на цените за парното и тока не означава, че домакинствата с индивидуални газови инсталации няма да усетят поскъпването на природния газ.

Компенсациите за бизнеса и индустрията продължават

Управляващите предвиждат да продължи прилагането на компенсаторните механизми и за предприятията. Според Петров това е необходимо, за да се запази конкурентоспособността на българската икономика в условията на високи енергийни цени.

Депутатът обърна внимание, че решението за цената на природния газ се взема от независимия регулатор. Той подчерта, че правителството няма правомощия да влияе върху решенията на КЕВР, чието ръководство се избира от Народното събрание.

„Прогресивна България“ постави условия за новия ВСС

Димитър Петров коментира и процедурата за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет, включително изслушванията на кандидатите за 11-те места от парламентарната квота.

Той заяви, че управляващата формация няма намерение да води преговори с ГЕРБ и ДПС.„С ДПС и с ГЕРБ няма да преговаряме за нов състав на Висшия съдебен съвет“, категоричен беше Петров.

По думите му възможни партньори в разговорите са „Продължаваме промяната“, „Демократична България“ и „Възраждане“. Конкретните кандидатури все още не са предмет на окончателни договорки, тъй като управляващите изчакват изслушванията.

Притеснения за политическите биографии на част от кандидатите

Петров отбеляза, че представените концепции за работа във ВСС са подробни и аргументирани, но изрази резерви към някои номинации.

Според него кандидатите, които са заемали постове като министри, заместник-министри или са били активни партийни членове, трябва да дадат убедителни гаранции за независимостта си.

„Тези притеснения са свързани с политическото им участие, защото лесно могат да бъдат пренесени тези връзки в състава на Висшия съдебен съвет“, обясни депутатът.

Той уточни, че подобна биография не е автоматично основание за отхвърляне на кандидатура, но въпросите за политическата независимост трябва да получат ясни отговори.

Попитан дали „Прогресивна България“ би приела подкрепа от ГЕРБ при неуспех на разговорите с останалите формации, Петров отговори: „Не, не бихме се възползвали.“

Според него управляващите вече са предвидили механизъм при гласуването в пленарната зала, чрез който да избегнат подобна непоискана подкрепа.

Победата на Йотова е вот на доверие

Депутатът коментира и резултата от президентските избори, спечелени от Илияна Йотова и Кирил Вълчев.

Той определи победата като израз на доверие както към самата Йотова и положителната й предизборна кампания, така и към провежданата от управляващите политика.

Според Петров позитивният подход на Йотова и непосредственото й общуване с хората са били сред важните фактори за изборния успех.