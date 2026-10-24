Ген. Миланов с категорична позиция. Не можеш да дърпаш вратата на охраняван човек

Председателката на Народното събрание Михаела Доцова не е нарушила правилата за сигурност при инцидента между журналистката Соня Колтуклиева и служител на НСО. Това заяви бившият началник на службата ген. Румен Миланов в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ.

Според него отварянето на вратата на автомобил с охранявано лице създава риск, който изисква незабавна реакция. Генералът обаче подчерта, че охранителят е използвал прекомерна сила и е допуснал грешка.

И журналистите трябва да спазват правилата

Румен Миланов, който е и депутат от „Прогресивна България“, коментира поведението на Колтуклиева, като подчерта, че журналистите и политиците имат еднакви задължения пред закона. Според него опитът да се отвори вратата на служебния автомобил, след като председателката на парламента вече се е качила вътре, не може да бъде разглеждан единствено като част от журналистическата работа.

„Не можеш да дърпаш вратата на охранявано лице“, заяви генералът. Той обясни, че служителите на НСО трябва да преценяват всяко неочаквано действие в непосредствена близост до охранявания човек. Според него конкретната ситуация попада в категорията на по-ниските рискове, при които реакцията трябва да бъде съразмерна на възможната опасност.

Миланов не оправда употребената сила и призна, че в действията на охранителя е имало непремереност. Той посочи и пропуски в организацията на екипа, включително факта, че шофьорът не е заключил своевременно автомобилната врата. Според експерта подобни ситуации трябва да се предотвратяват още с правилното разполагане и координация на охранителите.

Защо Доцова е напуснала мястото

Особено категоричен беше бившият началник на НСО по отношение на поведението на председателката на парламента. „Тя няма никакво нарушение“, заяви Миланов и обясни, че при възникване на инцидент основното задължение на охранителния екип е да изведе охранявания човек от потенциално опасната ситуация.

Той подчерта, че това е утвърден стандарт както в българската, така и в международната практика за охрана на високопоставени държавни ръководители. Затова според него напускането на мястото от автомобила на Доцова не представлява нарушение на протокола, независимо от последвалите обществени реакции.

След инцидента председателката на парламента лично отиде във Военната прокуратура, за да разговаря със Соня Колтуклиева и да изрази съжалението си за случилото се. Тя определи реакцията на служителя като недопустима и заяви, че уважава журналистическата професия. Самата Колтуклиева пострада при сблъсъка и получи фрактура на рамото.

Генералът коментира и освобождаването на охранителя

Румен Миланов подкрепи решението на Софийския военен съд да освободи служителя на НСО Мартин Варадинов, без да му определя мярка за неотклонение. „Нито ще се укрие, нито ще избяга“, коментира генералът, според когото задържането и поставянето на белезници са били прекалено демонстративни.

Миланов смята, че случаят трябва да се разглежда професионално, като се преценят както действията на охранителя, така и пропуските в организацията на сигурността. Той не оспори необходимостта от разследване, но настоя реакциите на институциите да бъдат съразмерни на установените обстоятелства.