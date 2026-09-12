Наложиха тежка забрана на бодигарда на Меси
От какво се оплака морският пехотинец
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От какво се оплака морският пехотинец
Холивудската звезда взриви Бъкингам
И говори сериозно за нашите добри отношения с Турция
С него е навсякъде
Установена е самоличността му
Мастит бодигард е вписан като сътрудник в парламента
Бодигард на звездата е с положителна проба
Изповедта е на неговия личен бодигард
Даяна обаче изразила безпокойство от възможни последици от филмовия й дебют
Българските охранители от Националната служба за охрана използваха нетрадиционен похват пред стотици зрители и това им даде предимство на специална де...
Бивш бодигард е завел дело за сексуално посегателство срещу Елтън Джон. Искът е подаден в Лос Анджелис. Според документи бившият охранител Джефри Уени...
Новият бодигард на актрисата Дженифър Лоурънс се превърна в звезда само за няколко дни. В социалните мрежи се завъртяха снимки на мъжа и красивата й р...
Велислав Бонев (с пистолета) по време на тренировка
Трагедията в Бургас, която отне живота на Александра, а дъщеричката й Алиса е в болница, станала заради прочут местен бодигард. Според "Флагман" руски...
Бодигардът, който преби петокласник във врачанското село Добролево, е уволнен, съобщи бТВ. Кметският син, който охранява училището, разтървал боричкащ...
Пловдив. Пловдивчанка, работеща като бодигард, сложи край на живота си. 57-годишната Анна Иванова е била открита мъртва от близките си в собственото й...
Телохранителят със синя кръв обучавал "Беркут" и "горилите" на Бил Гейтс