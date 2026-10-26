Депутат от ПБ с отговор на критиките. Управляваме по-малко от 6 месеца

Твърде рано е да се говори за загуба на обществено доверие към „Прогресивна България“ след резултатите от първия тур на президентските избори. Това заяви депутатът Стоян Тричков в предаването „Денят започва“ по БНТ. Той подчерта, че формацията управлява по-малко от шест месеца, а ниската избирателна активност има редица причини, които не бива да се пренебрегват. Тричков потвърди категоричната подкрепа на управляващите за Илияна Йотова на предстоящия балотаж.

Твърде рано е да се говори за загуба на доверие

„Прогресивна България“ управлява по-малко от 6 месеца и е твърде рано да се каже, че има загуба на доверие“, заяви депутатът в отговор на въпрос дали изборният резултат на Илияна Йотова и Кирил Вълчев е отражение на отношението на гражданите към правителството.

Тричков припомни парламентарните избори отпреди половин година, когато според него българските граждани са заявили ясно желанието си за промяна в управлението. Той настоя, че този политически избор трябва да получи продължение и на предстоящия втори тур.

„Преди 6 месеца българите преодоляха налагания ни с години нихилизъм и заявихме категорично волята си за истинска промяна. Волята за това на върха на държавните институции да има отговорност и държавническо отношение и да бъде сложен край на сглобките“, посочи той.

„Има нужда да се затвърди изборът, който направихме преди 6 месеца. „Прогресивна България“ подкрепи, подкрепя и ще подкрепя Илияна Йотова на балотажа“, категоричен беше Тричков.

Черната кампания и голямата преднина в прогнозите

Депутатът коментира и рекордно ниската избирателна активност на първия тур, като призна, че тя е тревожен сигнал. Според него обаче причините за слабия интерес към гласуването са няколко и не могат да бъдат сведени единствено до отношението към управляващите.

На първо място Тричков постави негативната предизборна кампания, която според него е отблъснала много хора от урните. Като втори фактор той посочи голямата преднина за Илияна Йотова, отчитана в някои социологически изследвания преди вота. По думите му тези прогнози са демобилизирали част от избирателите, които са останали с впечатлението, че резултатът е предварително решен.

Депутатът подчерта, че президентските, парламентарните и местните избори имат еднакво важно значение за страната. Той определи рекордно ниската активност като тревожна констатация, която трябва да бъде отчетена при оценката на първия тур.