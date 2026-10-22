Проданов обяви важни решения за заплатите и бюджета. Удари по ПП и ДБ

Правителството подготвя икономии за около 600 млн. евро през 2027 г., без да увеличава преките данъци и ДДС, а минималната работна заплата няма да падне под 660 евро. Това обяви председателят на парламентарната бюджетна комисия Константин Проданов от „Прогресивна България“ пред бТВ. Той защити предприетите от кабинета реформи, отчете напредък по Плана за възстановяване и устойчивост и разкритикува опозицията за поведението й по ключови въпроси. Проданов посочи и решението на Конституционния съд да остави в сила бюджета за 2026 г. като опровержение на част от отправените срещу управляващите обвинения.

600 млн. евро икономии от реформи в три сектора

Правителството работи по преструктуриране на разходите в администрацията, силовите ведомства и системата на ТЕЛК. Според Проданов промените трябва да осигурят общо около 600 млн. евро икономии през следващата година, като конкретните мерки ще бъдат заложени в бюджетната рамка.

„Много е направено по отношение на реформите“, заяви председателят на бюджетната комисия. Той посочи като един от важните резултати действията за запазване на средствата по Плана за възстановяване и устойчивост. По думите му в рамките на малко повече от месец управляващите са придвижили спешни законодателни промени, за да предотвратят загубата на няколко милиарда евро.

Проданов припомни и че още през първата седмица след конституирането на парламента са били внесени два законопроекта срещу спекулативното поскъпване. Те са част от политиката на кабинета за засилване на контрола върху нелоялните търговски практики.

Дефицитът трябва да падне, данъците остават непроменени

Председателят на бюджетната комисия представи основните параметри, по които работи Министерството на финансите. Целта е през 2027 г. дефицитът на касова основа да бъде ограничен до 3-3,5% от брутния вътрешен продукт при очаквани 5,7% за настоящата година.

Същевременно в бюджетния план, изпратен до Европейската комисия, е заложен дефицит от 4,2% на начислена основа. Двата показателя се изчисляват по различни методики и не бива да се смесват.

Проданов отхвърли обвиненията на опозицията, че управляващите не предвиждат реално ограничаване на държавните разходи. Според внесения в Брюксел план разходите на сектор „Държавно управление“ трябва да намалеят от 43,4% до 40,4% от БВП.

България изпрати проекта на бюджетен план за 2027 г. на Европейската комисия и Еврогрупата на 15 октомври, съобщи Министерството на финансите. Документът беше представен в определения срок за координация на бюджетните политики в еврозоната.

Проданов потвърди ангажимента на управляващите да не увеличават преките данъци и ДДС. Вместо това се обсъждат еднократни налози върху свръхпечалбите на определени сектори, които според него са получили извънредни приходи от благоприятната икономическа конюнктура.

Минималната заплата ще бъде поне 660 евро

Константин Проданов увери, че минималната работна заплата през 2027 г. няма да бъде под 660 евро. Това би означавало увеличение с около 6% спрямо настоящото равнище.

Председателят на бюджетната комисия заяви, че лично подкрепя по-значително повишаване на доходите, но подчерта необходимостта решението да бъде съобразено с възможностите на държавните финанси.

Според действащата методика максималният обсъждан размер е около 672 евро. Окончателната стойност ще бъде определена при подготовката на бюджета, който се очаква да бъде внесен в Народното събрание през първата седмица на ноември.

Конституционният съд не отмени бюджета

Проданов коментира и решението на Конституционния съд от 20 октомври, с което беше отхвърлено искането за обявяване на целия държавен бюджет за 2026 г. за противоконституционен.

Той го определи като важен отговор на критиките на опозицията, свързани с бюджетния дефицит. Конституционният съд прие, че отклонението от законовите фискални ограничения не води автоматично до противоконституционност на годишния бюджет, а изисква предприемане на коригиращи мерки.

Същевременно съдът отмени отделни разпоредби, свързани с изчисляването на трудовия стаж и възнагражденията на магистратите. Проданов обясни, че според него проблемът е в начина на приемането им чрез бюджетния закон, а не в самото право на парламента да извърши подобни промени.

Той заяви, че предложенията за отчитането на трудовия стаж ще бъдат внесени повторно по надлежния законодателен ред.

Дефицитът за 2025 г. се оказа по-голям

Особено остър беше Проданов по темата за финансовото наследство от предишното управление. Повод станаха окончателните статистически данни, публикувани на 21 октомври.

Националният статистически институт отчете бюджетен дефицит за 2025 г. в размер на 4% от БВП, или 4,664 млрд. евро. Показателят беше ревизиран нагоре спрямо предварителната оценка от 3,5%.

Според Проданов корекцията е свързана с разходи на Агенция „Пътна инфраструктура“, които не са били отчетени своевременно. Той обвини предишното правителство, че е задържало разплащания и отчитането на извършени дейности, за да не се отразят върху тогавашния бюджетен дефицит.

Това е оценката на председателя на бюджетната комисия, докато самата ревизия до 4% е потвърдена от официалните статистически данни.

Проданов разкритикува ПП и ДБ за сближаването с ГЕРБ

Представителят на „Прогресивна България“ отправи критики към поведението на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“. Според него двете формации все по-често заемат общи позиции с ГЕРБ по теми, по които преди са имали съществени разногласия.

Проданов даде за пример споровете около държавния бюджет и случая с президентското помилване, превърнал се в повод за нови политически обвинения. Той постави под въпрос последователността на ПП и ДБ и изрази надежда различията да не провалят разговорите за избор на нов Висш съдебен съвет.

По думите му започналата съдебна реформа трябва да продължи, като изборът на нов ВСС се очаква в края на ноември. За тази процедура е необходимо сътрудничество между парламентарните сили.

Проданов предупреди, че евентуален отказ на ПП и ДБ да участват конструктивно в разговорите ще бъде политическа отговорност на самите формации.

Отговор на обвиненията за проваленото заседание

Депутатът отхвърли и твърденията, че управляващите умишлено са провалили извънредното заседание на парламента, свързано с оспорваното президентско помилване.

Той посочи, че лично е присъствал в пленарната зала и се е регистрирал, както са направили повече от 20 депутати от „Прогресивна България“. Според него опозицията също не е присъствала в пълен състав и е могла да осигури повече народни представители за необходимия кворум.

Проданов определи политическите обвинения по случая като опит за скандал, а не за изясняване на фактите. Той подчерта, че парламентът не е разследващ орган, и оспори опитите отговорността да бъде приписана изцяло на президента Илияна Йотова.

По отношение на арестите на кметове на ДПС депутатът защити принципа действията на разследващите органи да се оценяват според закона и събраните доказателства, а не според близостта на изборите. Той уточни, че не разполага с достатъчно информация, за да коментира конкретните производства.

Бюджетът влиза в парламента в началото на ноември

Проданов съобщи, че проектът за държавен бюджет за 2027 г. се очаква да бъде внесен през първата седмица на ноември. Тогава ще станат ясни окончателните параметри на планираните икономии, данъчните предложения и разходите за заплати.

Сред предстоящите задачи на управляващите той посочи още реформите в администрацията, ТЕЛК и силовите ведомства, както и законодателните промени за отчитане на трудовия стаж.