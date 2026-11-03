Големи новини за бюджета! „Прогресивна България“ с план за банките и ДДС

Бюджетът на България за 2027 година се очаква да бъде представен в петък, 6 ноември, след продължителни преговори с Европейската комисия. Това обяви председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов пред БНТ. Той разкри, че Брюксел настоява за ограничаване на бюджетния дефицит, което затруднява реализирането на част от предложенията на управляващите, включително увеличаването на прага за регистрация по ДДС.

Витанов защити и идеята за данък върху свръхпечалбите на банките, като посочи, че финансовите институции са увеличили многократно печалбите си през последните години, докато гражданите плащат високи такси за услугите им.

Бюджетът влиза в парламента в петък

Петър Витанов съобщи, че проектът за държавния бюджет за следващата година вече е изпратен на Европейската комисия. Това е станало на 15 октомври, а оттогава продължават разговорите за параметрите на финансовата рамка.

„Ние в законовия срок изпратихме бюджета до Европейската комисия, където текат разговори и преговори. Ще ме извините, аз не се занимавам с бюджета персонално, но, разбира се, имам понятие от това, което се случва. Доколкото ми е известно, бюджетът ще бъде представен този петък“, заяви Витанов.

Той отхвърли предположенията, че представянето на бюджета е било отложено заради президентските избори. По думите му причината е в продължилите по-дълго от очакваното разговори с Европейската комисия.

Председателят на парламентарната група подчерта, че България трябва да съобрази бъдещите си бюджетни решения с изискванията, произтичащи от членството й в еврозоната и процедурата по свръхдефицит.

Брюксел настоява за намаляване на дефицита

Според Петър Витанов най-същественият въпрос в преговорите е размерът на бюджетния дефицит. Той посочи, че страната се намира в процедура по свръхдефицит от юни миналата година, което поставя допълнителни ограничения пред финансовата политика.

„Трябва да ви кажа, че понеже сме част от еврозоната и сме в процедура по свръхдефицит от миналия юни... Но става дума за миналия бюджет, който, ако видите Евростат, ще установите, че е бил с 4,1% дефицит“, заяви Витанов.

Той представи и собствената си оценка за състоянието на публичните финанси през 2025 година, като обърна внимание на авансовото събиране на определени приходи.

„Като добавите и авансовото надземане на печалбите на банките, като добавите и авансовото надземане на дивидентите на публичните компании, ще видите, че на практика бюджетът за 2025 година е с 4,8% дефицит“, посочи председателят на парламентарната група.

По думите му именно необходимостта от ограничаване на дефицита е в основата на разговорите с Европейската комисия. Това се отразява както върху планираните разходи, така и върху възможностите за промени в данъчната политика.

Управляващите искат по-висок праг за регистрация по ДДС

Една от мерките, по които възникват разногласия с Брюксел, е предложението за увеличаване на прага за регистрация по ДДС.

Според Витанов правителството иска да облекчи бизнеса, но Европейската комисия разглежда подобни промени и през отражението им върху бюджетните приходи.

„Целта на Европейската комисия е да намали този дефицит възможно най-много. Следователно дори неща, които ние предлагаме, като значително увеличаване прага за регистрация по ДДС от 50 на 70, те имат своите забележки, защото това означава по-малко постъпления в бюджета“, обясни той.

Витанов уточни, че не участва лично в преговорите с Европейската комисия и затова не се ангажира с изчерпателен списък на исканите от Брюксел промени.

Според него обаче основната цел е ясна - дефицитът да бъде ограничен, като същевременно бъдат намерени достатъчно приходи за финансиране на предвидените политики.

Витанов защити данъка върху свръхпечалбите на банките

Особено категорична беше позицията на Петър Витанов по въпроса за евентуално облагане на свръхпечалбите на банковия сектор.

Той посочи, че през последните години банките са постигнали изключително голям ръст на печалбите си, който според него трябва да бъде отчетен при обсъждането на възможните източници на бюджетни приходи.

„Данък свръхпечалба за мен е нещо полезно. Защо? Защото за три години банките увеличиха своите печалби четири пъти. Няма друг сектор, който да го направи“, заяви председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“.

„И от един милиард лева печалба стигнахме до 1,8 милиарда евро печалба за последната година. И то на цената на изключително високи услуги“, допълни Витанов.

Според него финансовият сектор е достатъчно стабилен, за да понесе подобна мярка. Той отхвърли опасенията, че облагането на свръхпечалбите непременно ще застраши ликвидността на банките.

Банките печелят на гърба на българските граждани

Петър Витанов свърза предложението за допълнително облагане и с цената на банковите услуги за населението. Според него значителните печалби в сектора са основание да се обсъжда по-справедливо разпределение на финансовата тежест.

„Това съвсем не означава, че ще се счупи подобна ликвидност. Аз смятам, че този сектор е изключително здрав“, заяви той.

„Ние тук трябва да регулираме печалбите, защото тези печалби идват буквално на гърба на българските граждани. И мисля, че това е очакването от българското общество“, подчерта Витанов.

Председателят на парламентарната група изрази подкрепа за въвеждането на данък свръхпечалба, но не представи окончателни параметри на подобно облагане. Конкретните решения ще станат ясни с представянето на проектобюджета.

Парното и токът няма да поскъпват до 30 юни

Петър Витанов коментира и отражението на по-високата цена на природния газ върху сметките на домакинствата. Той увери, че управляващите ще запазят цените на електроенергията и топлоенергията за битовите потребители до края на отоплителния сезон.

„Нито парното ще бъде вдигано до края на отоплителния сезон, нито тока, прощавайте. Да, цената на газа се вдига. Това е тенденция в цяла Европа. Но трябва да ви кажа, че тя е 40% по-ниска от TTF-а. Респективно - далеч по-конкурентоспособна, което ще подпомогне българските компании“, посочи Витанов.

Той подчерта, че запазването на цените е политическо решение, но КЕВР остава независим регулатор.

По думите му необходимите компенсации ще бъдат осигурени чрез Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.

„Ще бъдат покрити от Фонд СЕС, който по принцип подпомага потребителите, на които цените са твърде високи. Бизнеса включително“, заяви Витанов.

Той отправи критики към предишното управление за състоянието на фонда и подчерта необходимостта от възстановяване на ресурсите му. По отношение на забавените компенсации за бизнеса Витанов определи предложението на ГЕРБ средствата да бъдат изплатени незабавно като популистко.

„Прогресивна България“ търси широка подкрепа за новия ВСС

Председателят на парламентарната група коментира и процедурата за избор на нов Висш съдебен съвет. Той заяви, че управляващите не възнамеряват да разпределят местата на квотен принцип и са готови да разговарят с политическите си опоненти.

„Ще търсим възможно най-голям консенсус от тези партии, които се обявяваха срещу статуквото и срещу завладяната съдебна система... Аз се надявам, когато стане дума за ВСС, да го изведем извън скоби и да възстановим нормалния, рационален и разумен диалог“, заяви Витанов.

Той обясни, че вече са водени разговори с представители на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“. Според него първо е постигнато съгласие по правилата за избор, след което е обсъждан профилът на кандидатите.

„Ние сме най-отворени към компромис. Склонни сме да разглеждаме всеки един от кандидатите на политическите опоненти с цел постигане на максимално широко разбирателство. Тоест за нас няма свещени крави, не браним никого“, посочи той.

Витанов уточни, че изборът на нов главен прокурор не е предмет на настоящите разговори. Според него първо трябва да бъде избран новият ВСС, а процедурата за главен прокурор може да започне през пролетта.

Борисов и Пеевски подкрепиха Гюров

Петър Витанов коментира и президентските избори, като отново заяви, че според него е имало договореност за подкрепа на Андрей Гюров от страна на политически сили, свързани с Бойко Борисов и Делян Пеевски.

„Аз не съм спекулирал със срещи. Аз ви казвам, че имаше разбирателство и договор“, заяви председателят на парламентарната група.

„Между другото, ПП трябва да бъдат доволни. Все пак кандидатът на Борисов и на Пеевски не беше избран за президент. Но когато казах в началото на миналата седмица, че има такава договорка, аз смятам, че тя се материализира само седмица по-късно“, допълни Витанов.

Той посочи резултатите в Кърджали като аргумент в подкрепа на своята оценка. По думите му част от избирателите не са били мобилизирани в очакваните мащаби, като сред причините той открои ограничаването на практиките за купуване на гласове и намалялата зависимост на част от кметовете.

Победата на Йотова е допълнителен кредит на доверие

Петър Витанов призна, че резултатът от първия тур на президентските избори е бил притеснителен за „Прогресивна България“. Според него формацията е реагирала бързо, като е засилила участието си в кампанията между двата тура.

„Казвам го съвсем откровено. За нас резултатите от първия тур бяха много притеснителни. Направихме светкавичен анализ. Смятам, че поправихме грешките. Дотолкова, доколкото се включихме наистина много активно. Мисля, че всички представители на „Прогресивна България“ през последната седмица работиха неуморно за постигането на този резултат“, заяви той.

Витанов открои и ролята на Бойко Борисов и Иван Костов в заключителната част на кампанията.

„Аз мисля, че там нещата за опонентите вървяха добре, докато се включиха Бойко Борисов и Иван Костов. И мисля, че те спомогнаха разликата да стане 20% от 3%“, коментира той.

Председателят на парламентарната група подчерта, че победата на Йотова не трябва да успокоява управляващите, а да ги мотивира да работят по-активно за изпълнението на очакванията на гражданите.

„За нас това е сигнал. Защото когато излизаме и говорим с хората, с бизнеса, те имат определени очаквания. Някъде не сме ги посрещнали, както подобава. За мен персонално и не само за мен, това беше сигнал“, заяви Витанов.

„Да, това е допълнителен кредит на доверие, който беше допълнителна тяга, особено постигната между първите два тура. Но това съвсем не трябва да ни успокоява. Напротив, това, което трябва да направим, е да бъдем много по-решителни. Трябва да бъдем още по-близо до хората. И смятам, че с едни конкретни мерки, които сме предвидили, те ще бъдат удовлетворени“, допълни той.

Петър Витанов поздрави Илияна Йотова за изборната победа и изрази очакване тя да бъде президент на всички български граждани, независимо от политическите им предпочитания.