Последна проверка в ЦИК! До часове се очакват официалните резултати

Централната избирателна комисия се очаква да обяви официалните резултати от втория тур на президентските избори, проведен на 1 ноември. Секционните протоколи и флаш паметите от машините за гласуване вече са постъпили в комисията за задължителната повторна проверка. След приключването й ЦИК ще приеме решение, с което окончателно ще обяви резултатите от вота за президент и вицепрезидент. Заедно с тях ще стане ясна и официалната избирателна активност.

Какво предстои в ЦИК

Повторната проверка на изборните книжа е задължителна процедура, която се извършва след обработването на секционните протоколи в районните избирателни комисии.

Данните се въвеждат отново и се сравняват с резултатите от първоначалното им обработване. При установени несъответствия ЦИК приема решение за тяхното отстраняване, след което пристъпва към официалното обявяване на окончателните резултати от президентския балотаж.

Йотова води с над 343 000 гласа

При 100% обработени протоколи в районните избирателни комисии Илияна Йотова-Кирил Вълчев получават 1 093 852 гласа, или 57,566% от отчетените гласове.

За Андрей Гюров-Георги Кандев са гласували 750 251 избиратели, или 39,483%. Разликата между двете кандидатпрезидентски двойки е 343 601 гласа.

Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 56 080 души.

Близо 375 000 повече гласа на балотажа

Според данните от обработените протоколи общият брой отчетени гласове за двете кандидатски двойки и „Не подкрепям никого“ е 1 900 183. На първия тур са гласували приблизително 1 525 000 избиратели, което означава увеличение с около 375 000.

Точната избирателна активност на втория тур ще бъде обявена с окончателното решение на Централната избирателна комисия.