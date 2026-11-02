Сметната палата отряза Демерджиев. Няма нарушения в полетите на Пеевски

Сметната палата отразя опитите на вътрешния министър Иван Демерджиев да прави внушения с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. Палатата не намира никакви нарушения от страна на Пеевски. Одитната институция е изплатила писмо до Демерджиев, с което го уведомява, че няма да уважи сигнала му, защото няма основания за това.

Официалното писмо е подписано от заместник-председателя на Сметната палата Маргарита Николова, с което е МВР-шефът е уведомен, че институцията няма да уважи подадения от него сигнал на 31 юли.

Въпреки това Демерджиев остро нападна Сметната палата. И си получи отговора от шефа й Димитър Главчев.

Установяването на конфликт на интереси се извършва съгласно "Закон за противодействие на корупцията сред лица заемащи публични длъжности", а не според желанията, на когото и да било, написа Главчев във Фейсбук.

Главчев написа, че по сигнала на Демерджиев не е установен конфликт на интереси, за което има единодушно прието решение на Сметна палата.

"Това решение касае единствено липсата на конфликт на интереси на г-н Пеевски, съгласно предоставените данни в сигнала", добави той.

"Същият закон се прилага и за необходимостта за декларирането или недкларирането на обстоятелствата, изложени в същия сигнал. Проверката в публичния регистър продължава. Сигналът е препратен на НАП и СГП, съгласно цитираното Решение на Сметна палата", завърши Главчев.